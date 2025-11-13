Izrael si je tako rekoč priključil polovico območja Gaze

Od začetka veljavnosti prekinitve ognja na območju Gaze je minilo 34 dni. Izraelska okupacijska vojska še naprej nenehno krši dogovor in sistematično ruši preostalo palestinsko infrastrukturo, obenem Izrael – kljub odprtju dodatnega mejnega prehoda na severu enklave (Zikim) – še naprej močno omejuje dostop humanitarne pomoči. Na nujno medicinsko evakuacijo v Gazi po podatkih Združenih narodov čaka 16.500 ljudi. »Mirovni načrt« ameriškega predsednika Donalda Trumpa je še vedno le izhodišče in ne terenska resničnost.

V senci nenehnih izraelskih kršitev dogovora o prekinitvi ognja si je okupacijska vojska v mesecu dni močno utrdila položaje v celotni vzhodni Gazi – pod popolnim izraelskim nadzorom je trenutno 53 odstotkov palestinske enklave. To je območje, ki leži na tako imenovani rumeni (razmejitveni) črti, ki je bila v prvih dneh veljavnosti prekinitve ognja nevidna, v zadnjih tednih pa so izraelski vojaki ob celotnem obmnočju Gaze postavili rumeno obarvane mejne kamne ter nadzorne točke, ki se jim prebivalci skoraj porušene enklave, če hočejo preživeti, nikakor ne smejo približati.

V dobrem mesecu uradne veljavnosti prekinitve ognja so okupacijske sile ubile najmanj 245 Palestincev. Več sto je bilo ranjenih. Včeraj je izraelska vojska bombardirala mesto Beit Lahija na severu in Han Junis na jugu enklave. Palestinci, ki marsikje še vedno z golimi rokami iščejo posmrtne ostanke svojcev, v puščavi ruševin skoraj vsak dan naletijo na novo množično grobišče.