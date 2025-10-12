Izrael je severno Gazo spremenil v pepel in kri

V nadaljevanju preberite:

Od trenutka, ko sta Hamas in Izrael sklenila dogovor o udejanjenju prve faze načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in je orožje na območju Gaze potihnilo, se je iz velikanskih taborišč za razseljene osebe na sever Gaze vrnilo skoraj pol milijona ljudi, večinoma peš. Naletali so popolno uničenje, na nezamisljive podobe iz distopičnih znanstveno-fantastičnih filmov. Le da so neskončne ruševine njihovih nekdanjih domov in njihovih nekdanjih življenj brutalno resnične.

Sever Gaze – predvsem mesto Gaza, ki so ga izraelske genocidne oblasti v zadnjem mesecu sistematično rušile – izgleda kot raztreščena kamnita puščava. Od mest in vasi, od obdelovalnih zemljišč do plaže so ostale le ruševine. In pod njimi ogromno izgubljenih življenj – po palestinskih podatkih je pod ruševinami genocida pokopanih najmanj 10.000 ljudi. Da, število žrtev dveh let izraelskega množičnega pobijanja, rušenja in stradanja bo kljub temu, da je orožje utihnilo, še naprej strmo naraščalo. Genocid se še zdaleč ni končal.