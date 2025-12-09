Izrael je ubil skoraj polovico v zadnjem letu umrlih novinarjev

Leto 2025 je bilo še posebej smrtonosno za novinarje. V preteklih 12 mesecih je bilo ubitih 67 novinarjev, kar predstavlja porast v primerjavi s prejšnjimi leti. Poročilo organizacije Novinarji brez meja navaja, da je večina smrtnih žrtev posledica napadov vojaških sil in organiziranega kriminala. »Novinarji ne umirajo, ampak so ubiti,« poudarja.

Izrael je odgovoren za skoraj polovico (43 odstotkov) vseh napadov na novinarje v preteklem letu. Večina teh napadov se je zgodila v Gazi, kjer so izraelske oborožene sile ubile številne novinarje, med njimi tudi tiste, ki so poročali o vojni. Od leta 2023 je bilo tam ubitih 220 novinarjev, od tega jih je 65 padlo zaradi svojega novinarskega dela.

Protestniki s slikami ubitih novinarjev. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Mehika ostaja ena izmed najbolj nevarnih držav za novinarje. Letos je bilo tam ubitih devet novinarjev, kar državo postavlja na drugo mesto po stopnji nevarnosti za novinarje na svetu. Povečano število umorov novinarjev v Mehiki so pripisali delovanju organiziranih kriminalnih skupin.

Novinarji so najbolj ogroženi v lastnih državah

Poleg tega so novinarji tudi tarče političnih in vojaških represij. V tem trenutku je po svetu zaprtih 503 novinarjev. Kitajska ostaja največji zapor za novinarje. Tam je zaprtih 121, sledi ji Rusija z 48, med katerimi je 26 ukrajinskih novinarjev.

Trenutno je v 37 državah pogrešanih 135 novinarjev. Nekateri so pogrešani že več kot 30 let. Po padcu Bašarja Al Asada so mnogi novinarji, ki so bili aretirani ali ujeti pod njegovim režimom, še vedno pogrešani. V Siriji je trenutno več kot četrtina vseh novinarjev, ki so pogrešani na svetu.

Demonstrant drži tablo z napisom "Izrael, prenehaj ubijati novinarje v Gazi" med protestom proti umoru novinarjev. FOTO: Alexandre Meneghini/Reuters

Novinarji so bolj ogroženi v lastnih državah. Le dva novinarja sta letos umrla izven svoje domovine: francoski fotoreporter Antoni Lallican, ki ga je ubil ruski napad z dronom v Ukrajini, in salvadorski novinar Javier Hércules, ki je bil ubit v Hondurasu, kjer je živel več kot desetletje.

Novinarji brez meja opozarjajo, da sovraštvo do novinarjev pogosto spodbuja delovanje vojaških sil in kriminalnih organizacij, ki novinarje obravnavajo kot tarče zaradi njihove vloge pri poročanju o vojnah in kriminalu. Pomembno je, da mednarodna skupnost še naprej natančno spremlja te napade in zagotovi zaščito za novinarje, ki so ključni pri ohranjanju svobode tiska in demokracije.