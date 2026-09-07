Izrael južni Libanon počasi spreminja v Gazo

V zadnjih dneh je izraelska vojska znova zaostrila napade na južni Libanon. V včerajšnjem bombardiranju mesta Kafr Reman je bilo ubitih enajst ljudi – med njimi sta bila otroka in reševalca. Izrael obenem od septembra 2024 sistematično uničuje – jih briše z obličja zemlje – libanonske vasi in mesta blizu meje, hkrati širi okupacijo območja južno od reke Litani, pomembnega vodnega vira v regiji.

Kakšne so trenutne razmere v južnem Libanonu?

Po novem valu izraelskih napadov na jugu Libanona vlada kaos. Po 26. juniju, ko so libanonske oblasti z Izraelom (šiitsko gibanje Hezbolah je bilo izvzeto iz dogovora) sklenile mirovni dogovor, ki je bil neposredno povezan z mirovnimi pogajanji med Združenimi državami Amerike in Iranom, se je na jug države vrnilo več deset tisoč ljudi, ki so morali zbežati zaradi brutalnih izraelskih napadov. Številne vasi – in mesta – so porušeni. Izraelska okupacijska vojska nadzira vse več območja, spopadi s Hezbolahom, ki se vse bolj »zanaša« na brezpilotne letalnike, s katerimi občasno napade cilje v severnem Izraelu, potekajo vsak dan. Po Libanonu je trenutno notranje razseljenih okoli 400.000 ljudi, na vrhuncu izraelskih napadov jih je bilo več kot milijon. Humanitarne razmere so katastrofalne. Proračuni mednarodnih in domačih humanitarnih organizacij so prazni, Libanon je bankrotirana država in je v eni od najbolj globokih gospodarskih kriz v zgodovini.