Izrael k umiku pozval prebivalce dodatnih delov Rafe

Izraelska vojska je pozvala prebivalce osrednjega in vzhodnega dela Rafe, naj se umaknejo v naselje Al Mavasi na obali Sredozemskega morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izraelski poziv prvič zajema tudi gosto naseljena območja v Rafi ter nakazuje na načrtovano razširitev ofenzive v Rafi kljub pozivom mednarodne skupnosti.

V sporočilu, ki ga je izraelska vojska predvajala v arabščini prek platforme X in v obliki besedilnih sporočil, so našteli območja v središču in na vzhodu mesta, vključno z dvema begunskima taboriščema v Rafi. Ljudje s teh območij se morajo nemudoma preseliti v naselje Al Mawasi na sredozemski obali, so navedli.

Palestinci zapuščajo Rafo. FOTO: Reuters

Kot poroča dpa, je to je prvič, da je izraelski ukaz za evakuacijo v Rafi zajel gosto naseljena območja. Izraelska vojska je sicer že v začetku tedna pozvala okoli 100.000 civilistov, naj se umaknejo iz vzhodnega dela mesta.

Ukaz izraelske vojske kaže, da namerava Izrael razširiti kopensko operacijo v mestu tik ob meji z Egiptom. Kot razlog zanjo navaja uničenje islamističnega gibanja Hamas.

Operacija nima podpore niti s strani najtesnejše izraelske zaveznice ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je ta teden celo omenil možnost ustavitve dobave orožja Izraelu v primeru ofenzive na Rafo.

Palestinci zapuščajo Rafo. FOTO: AFP

Po podatkih Združenih narodov se v Rafi nahaja več kot milijon ljudi, ki so pobegnili pred spopadi v drugih delih Gaze. Med njimi je polovica otrok.

»Kopenska ofenziva na Rafo bo vodila v humanitarno katastrofo epskih razsežnosti ter uničila naše napore, da pomagamo ljudem, ki jih pesti lakota,« je v petek Izrael nova posvaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.