Izrael med decembrom in marcem zgradil 6000 stanovanj na Zahodnem bregu

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v svojem poročilu varnostnemu svetu o razmerah na Bližnjem vzhodu in zasedenih palestinskih ozemljih obsodil širitev izraelskih naselbin in ukrepe za priključitev Zahodnega brega.

Poročilo je na zasedanju varnostnega sveta ZN v torek predstavil namestnik odposlanca za Bližnji vzhod Ramiz Alakbarov, ki je opozoril, da je Izrael med decembrom in marcem odobril 6000 novih stanovanjskih enot za Jude na Zahodnem bregu.

Opozoril je, da se nasilje proti Palestincem nadaljuje, izraelske naselitvene dejavnosti pa da ogrožajo možnost vzpostavitve neodvisne palestinske države in spodkopavajo pravico Palestincev do samoodločbe.

Pred zasedanjem je osem držav članic varnostnega sveta – Bahrajn, Danska, Francija, Grčija, Latvija, Pakistan, Somalija in Velika Britanija – v skupni izjavi ponovilo svoje odločno nasprotovanje priključitvi kateregakoli palestinskega ozemlja Izraelu in prisilnim izselitvam Palestincev.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je poudaril, da so Izraelci od začetka vojne proti Iranu za 80 odstotkov povečali število kontrolnih točk po Zahodnem bregu, narašča število nezakonitih zaplemb palestinskih zemljišč, judovski naseljenci na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu pa so oboroženi do zob.

Predstavnik Francije Jérôme Bonnafont je zahteval hitro razorožitev Hamasa v Gazi, obenem pa obsodil izraelske naselitvene dejavnosti ter potrdil, da bo Francija nasprotovala vsem poskusom priključitve palestinskih ozemelj. Obsodil je tudi izraelsko zadrževanje palestinskih sredstev.

Izrael nadaljuje pobijanje v Libanonu

Libanonska tiskovna agencija NNA, ki navaja ministrstvo za zdravstvo, je poročala, da so bili v izraelskih zračnih in topniških napadih na jugu Libanona ubiti štirje ljudje v mestu Adlun in dva v palestinskem begunskem taborišču na območju Sidona, štirje pa so bili ranjeni. V mestu Habbous pa so bili ubiti najmanj trije ljudje in 18 je bilo ranjenih.

Z letali medtem izraelska vojska danes napada južna predmestja Bejruta, potem ko je prebivalce več četrti v tej trdnjavi Hezbolaha v torek zvečer znova pozvala k evakuaciji in napovedala silovite napade.