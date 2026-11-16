Izrael na Amazonove strežnike naložil 3,5 milijona fotografij za nadzor Palestincev

Razseljeni Palestinci čakajo na prečkanje kontrolne točke. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Izraelska vojska je na Amazonovo platformo v oblaku naložila 3,5 milijona fotografij, da bi za analizo podob Palestincev uporabila tehnologijo ameriškega podjetja za prepoznavanje obrazov, razkriva Guardian.

Razkriti dokumenti kažejo, da so obsežno zbirko fotografij prenesli v prvih mesecih uničujočega izraelskega letalskega bombardiranja in kopenske ofenzive v Gazi. Oddelek izraelske vojske, ki ga v okviru vojaške enote za programsko opremo poznajo pod imenom Rolling Stone, je Amazon v začetku leta 2024 obvestil o nameravanem prenosu fotografij. Želeli so za projekt prepoznavanja obrazov uporabiti Rekognition, Amazonovo platformo za analizo podob, ki temelji na umetni inteligenci.

Dokumenti, ki jih je pridobil Guardian, so del preiskave o odvisnosti izraelske vojske od tehnologije in infrastrukture Amazonovega podjetja za računalništvo v oblaku pri nadzorovanju Palestincev.

Prenos fotografij je bil del širšega procesa, v okviru katerega je Izrael v zadnjih letih v Amazonove podatkovne centre prenesel ogromne količine podatkov, med drugim občutljivo obveščevalno gradivo in informacije o Palestincih, ki živijo pod okupacijo, razkrivajo dokumenti in pogovori z vojaškimi viri.

Vojska je sistematično zbirala fotografije Palestincev, ko so ti prehajali kontrolne točke. Številni so bili pred tem prisilno razseljeni zaradi izraelskega bombardiranja. Ni jasno, ali je med fotografijami, naloženih v Amazonov sistem Rekognition, tudi gradivo, posneto na teh kontrolnih točkah, ki so dejansko delovale kot začasne nadzorne postaje.

V začetnih fazah vojaške kampanje v Gazi je Izrael uporabil sistem Rekognition za prepoznavanje talcev, ki so jih borci zajeli med napadom pod vodstvom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. Vojska je tehnologijo za prepoznavanje obrazov uporabljala tudi pri identificiranju ljudi, za katere je sumila, da so borci.

Dokumenti razkrivajo tudi, katere podatke izraelska vojska prenaša v oblak in kako uporablja infrastrukturo Amazon Web Services (AWS) za podporo zbiranju in obdelavi osebnih podatkov Palestincev. Vojska te podatke praviloma zbira brez razlikovanja, z vsiljivimi metodami in brez privolitve posameznikov.

Dokumenti nakazujejo, da so se vezi med AWS in izraelsko vojsko okrepile v obdobju, ko so Izrael obtoževali hudih zločinov v Gazi, vključno z genocidom. Izrael obtožbe zavrača, podpirajo pa jih preiskovalna komisija Združenih narodov, izraelske organizacije za človekove pravice in strokovnjaki za genocid.

Tiskovni predstavnik AWS je povedal, da podjetje nima »vpogleda« v delovne obremenitve, ki jih njegove stranke izvajajo v oblaku. Dodal je: »Spoštujemo zasebnost svojih strank in o naših poslovnih odnosih ne govorimo brez njihovega soglasja.«

Izraelska vojska je Amazonovo tehnologijo za prepoznavanje obrazov uporabljala za analizo fotografij in nadzor palestinskega prebivalstva. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Tesno sodelovanje z velikimi tehnološkimi podjetji

Tesnost sodelovanja med izraelsko vojsko in Amazonom ponazarja tudi dogodek iz začetka leta 2024, ko je manjša skupina izraelskih vojakov delala v Amazonovih pisarnah v Tel Avivu. Preučevali so možnosti uporabe Amazonove oblačne infrastrukture za učinkovitejše delovanje programa za prepoznavanje obrazov, ki ga je vojska izvajala v Gazi.

Tiskovni predstavnik AWS je povedal, da stranke »redno obiskujejo naše pisarne zaradi predstavitev in sestankov«. Dodal je: »Vsaka trditev, da ti obiski pomenijo kaj drugega kot običajno sodelovanje s strankami, je napačna in neutemeljena.«

Temelj odnosov med Izraelom in Amazonom predstavlja obsežna pogodba iz leta 2021, znana kot projekt Nimbus. V okviru večmilijardnega dogovora AWS in Google zagotavljata oblačne storitve številnim vladnim in vojaškim uporabnikom. Guardian je lani razkril, da pogodba Nimbus vsebuje neobičajne določbe, ki ameriškima podjetjema prepovedujejo omejevanje ali prekinitev uporabe njunih oblačnih storitev s strani izraelske vlade in vojske, tudi če Izrael krši njune pogoje uporabe.

Amazon in njegova izraelska stranka sta ta izolirani del oblačne infrastrukture, namenjen shranjevanju občutljivega gradiva o vojaških operacijah in zbiranju obveščevalnih podatkov, poimenovala »obzidani vrt«.

Vojska sistem Rolling Stone uporablja že desetletja. Nenehno ga posodablja, vsebuje pa osnovne osebne in družinske podatke, informacije o lastništvu nepremičnin, prehodih čez kontrolne točke, delovnih dovoljenjih in kriminalnih dejavnostih.

Vloga umetne inteligence v izraelski ofenzivi v Gazi je znova pod drobnogledom, zlasti po objavi dokumentarnega filma NAZA, ki ga je produciral Guardian in prikazuje oddaljeni nadzor nad palestinskimi civilisti ter njihovo ubijanje.

»Načrt je bil prenesti vse«

Dokumenti kažejo, da oddelek Rolling Stone sodi med najpomembnejše izraelske vojaške uporabnike storitev AWS. Oddelek je v letu 2023 znatne količine podatkov prenesel v tako imenovani »obzidani vrt« v Amazonovem oblaku. Vojaški vir, ki je sodeloval pri tem projektu, je povedal, da je oddelek nameraval vse svoje podatkovne zbirke prenesti z vojaških strežnikov v Amazonov oblak.

Vir, ki je želel ostati anonimen, je povedal: »Načrt [v oddelku Rolling Stone] je bil prenesti fotografije, videoposnetke, vse zaupne obveščevalne podatke – prav vse.«

Podatke iz obsežnih zbirk, ki jih upravlja oddelek Rolling Stone, je izraelska vojska uporabljala tudi za nadzor Palestincev na kontrolnih točkah v Gazi. Po začetku kopenske invazije je tam vzpostavila začasne kontrolne točke, na katerih so kamere zajemale obraze Palestincev, ko so se približevali tem območjem. Vojska je nato s tehnologijo za prepoznavanje obrazov njihove podobe primerjala s fotografijami v podatkovnih zbirkah sistema Rolling Stone, so povedali viri.

Kontrolne točke so v Gazi postale zloglasne kot kraji, kjer so vojaki ljudi odvajali na zaslišanje in jih pridržali. Številne so odpeljali v izraelsko pridržanje, kjer so jih zadrževali brez stikov z zunanjim svetom. Po navedbah več organov Združenih narodov in organizacij za človekove pravice je takšno ravnanje pomenilo prisilna izginotja.