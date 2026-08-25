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    Svet

    Izrael nad Agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem

    Izpraznitev prostorov izobraževalnega centra je sledila vrsti opozoril UNRWA, da center ogrožajo izraelske oblasti.
    Gre za zadnjega v vrsti ukrepov vlade izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja proti tej agenciji ZN, ki jo Tel Aviv obtožuje sodelovanja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. FOTO: Zain Jaafar/Afp
    Galerija
    Gre za zadnjega v vrsti ukrepov vlade izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja proti tej agenciji ZN, ki jo Tel Aviv obtožuje sodelovanja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. FOTO: Zain Jaafar/Afp
    STA, R. I.
    25. 8. 2026 | 19:13
    2:50
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    Izraelske sile so danes začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v predmestju vzhodnega Jeruzalema. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava, poročajo tuje tiskovne agencije.

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    Po poročanju palestinskih medijev je med operacijo prišlo do spopadov med Palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov vlade izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja proti tej agenciji ZN, ki jo Tel Aviv obtožuje sodelovanja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

    Netanjahu, ki je ukazal izpraznitev centra, je ob tem danes izpostavil, da »država Izrael ne bo dopustila, da bi na njenem ozemlju delovala organizacija, katere zaposleni so bili vpleteni v terorizem in pokol 7. oktobra, in bo proti njej ukrepala z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo«.

    Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je objavil fotografijo centra, na kateri plapola izraelska zastava. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je objavil fotografijo centra, na kateri plapola izraelska zastava. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    Izrael je namreč UNRWA že večkrat obtožil, da nudi zaščito borcem Hamasa, in trdi, da so nekateri njeni zaposleni sodelovali v napadu tega gibanja na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi. Izraelski parlament je nato sprejel zakonodajo, v skladu s katero ta agencija ZN od lanskega januarja ne sme več delovati na območju izraelske države.

    V vzhodnem Jeruzalemu, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, ko si ga je tudi priključil, so izraelske sile januarja že porušile tamkajšnji sedež UNRWA. Priključitve vzhodnega Jeruzalema, ki ga Palestinci želijo za prestolnico svoje bodoče države, sicer večji del mednarodne skupnosti ne priznava.

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    Aktivisti skušali dostaviti pomoč in prebiti obleganje palestinske vasi Kusra

    Izpraznitev centra je sledila vrsti opozoril UNRWA, da center ogrožajo izraelske oblasti. Agencija ga je ustanovila leta 1952, v njem pa so vsako leto omogočili poklicno usposabljanje okoli 340 Palestincem z zasedenega Zahodnega brega. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je danes objavil fotografijo centra, na kateri plapola izraelska zastava, izraelski uradniki pa so sporočili, da bodo v poslopju centra odprli šolo za dečke, ki jih bodo poučevali po izraelskem učnem načrtu. Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva je medtem zatrdil, da UNRWA nima lastniških pravic nad nepremičnino.

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    UNRWAIzraelPalestinaBenjamin NetanjahuGazaZdruženi narodiJeruzalemItamar Ben Gvirpalestinski begunci

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