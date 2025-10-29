Po napadih na Gazo se Izrael vrača k premirju

V Izraelu se pojavljajo razprave o tem, ali so doslej izvedeni napadi zadostni, poroča Al Džazira. Nekateri pozivajo k povečanju likvidacij voditeljev Hamasa, ciljanju na njihove ključne točke in še večjim omejitvam pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Vendar pa je izraelska vojska danes napovedala vrnitev k premirju. »V skladu z direktivo politike, po seriji napadov na desetine terorističnih tarč in teroristov kot odgovor na kršitve Hamasa, je vojska začela ponovno uveljavljati premirje,« je v objavi na omrežju X sporočila izraelska vojska.

Tovrstni odzivi so v skladu s pristopom Izraela, ki si jemlje pravico, da ocenjuje, kako Hamas spoštuje premirje. Ta pristop ima tudi podporo ZDA, ki so pri obravnavanju situacije izrecno podprle Izrael.

Aretacije na Zahodnem bregu

Izraelske sile so na zasedenem Zahodnem bregu izvedle racije in prijele devet Palestincev. Po poročanju agencije Vafa so bile aretacije izvedene v treh krajih.

V zadnjih urah so prišle informacije, da bi izraelska vlada v prihodnjih urah lahko napovedala vrnitev k premirju.

Poleg tega so izraelske sile izvedle racijo v begunskem taborišču Deišeh v Betlehemu in prijele okoli 50 Palestincev, mnogi od njih so bili pred kratkim izpuščeni iz izraelskih zaporov.

Število žrtev v Gazi naraslo na 90

Izraelski napadi na Gazo so v zadnjih dneh povzročili še več žrtev. Po navedbah medicinskih virov je število mrtvih Palestincev naraslo na 90.

Največ smrtnih žrtev je bilo v osrednji Gazi, tam je bilo ubitih 42 Palestincev, 31 jih je umrlo v severnem delu enklave, 18 pa v južnem. V enem zadnjih napadov so bile v Deir el Balahu žrtve tudi v šotoru, kjer so bili začasno nastanjeni razseljeni ljudje.

Izrael po mnenju strokovnjakov spodkopava premirje

Po mnenju Muina Rabanija, strokovnjaka s Centra za konflikte in humanitarne študije, Izrael aktivno spodkopava premirje, ki je bilo sklenjeno pod pritiskom ZDA.

Po napadu v južnem mestu Rafa, kjer Izrael obtožuje Hamas, da je napadel njegove vojake, je izraelski premier Benjamin Netanjahu sklical sestanek z varnostnimi svetovalci.

Izrael naj bi že kršil številne določbe dogovora, saj je kljub premirju ubil več kot sto Palestincev, ni umaknil svojih sil iz Gaze na dogovorjeno linijo in ni dovolil prehoda predvidene količine humanitarne pomoči.

Po incidentu v Rafi Izrael naročil nove napade

Po napadu v Rafi na jugu enklave, kjer naj bi po trditvah Izraela Hamas napadel njegove vojake, je premier Benjamin Netanjahu sklical sestanek z varnostnimi svetovalci, na katerem so odločili o takojšnjih napadih na Gazo.

Hamas napad v Rafi zanika, vendar Izrael trdi, da je to le eden izmed več razlogov za nadaljevanje napadov, saj naj bi Hamas kršil tudi dogovor o izročitvi posmrtnih ostankov ujetnikov, ki jih še vedno zadržujejo v Gazi.

Izrael zahteva hitro izročitev trupel, češ da nanje pritiskajo svojci ujetnikov, naj se posmrtni ostanki vrnejo čim prej.