Izrael naj bi ubil visokega člana Hezbolaha

Izrael je danes napadel Bejrut. Tarča napada v libanonski prestolnici je bil visok član šiitskega gibanja Hezbolah, je sporočila izraelska vojska. Kasneje so sporočili, da so ga ubili. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je v napadu umrlo najmanj pet ljudi, 28 je poškodovanih.

Posledice izraelskega napada v Bejrutu. FOTO: Mohammed Yassin/Reuters

Napad je naročil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so sporočili iz njegovega kabineta. Izraelske obrambne sile (IDF) so operacijo opisale kot »natančen napad na ključnega terorista Hezbolaha« v libanonski prestolnici. Izraelska vojska je nekaj ur po napadu sporočila, da so ga ubili.

Pri gibanju Hezbolah so potrdili, da je bil cilj napada visoki poveljnik gibanja, domnevni drugi najpomembnejši član Hezbolaha Hajtam Ali Tabatabaj.

Hezbolah njegove smrti ni potrdil. Je pa njegov predstavnik Mahmud Komati dejal, da je Izrael s tem napadom prečkal novo rdečo črto.

Septembra lani je bil v izraelskem zračnem napadu v Bejrutu ubit vodja Hezbolaha Hasan Nasrala. Izrael in milica, ki jo podpira Iran, sta se novembra 2024 sicer po več kot letu čezmejnih spopadov dogovorila o premirju. Izraelske sile so kljub temu nadaljevale napade, predvsem v južnem Libanonu.