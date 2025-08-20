Izrael naj bi vztrajal pri izpustitvi vseh talcev

Izraelska vlada za premirje v Gazi vztraja pri zahtevi po osvoboditvi vseh talcev, ki ostajajo ujeti v enklavi, potem ko je palestinsko gibanje Hamas nedavno pristalo na zadnji predlog o premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik izraelske vlade je po navedbah AFP potrdil vztrajanje pri osvoboditvi vseh talcev, medtem ko posredniki v pogajanjih še vedno čakajo na uraden odziv Izraela na zadnji predlog o premirju in nov krog pogajanj, na katerega je Hamas pristal v ponedeljek.

Posredniki v Katarju so izrazili previden optimizem in poudarili, da je najnovejši predlog »skoraj identičen« prejšnji različici, ki jo je predlagal Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in s katero se je strinjal tudi Izrael. Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed al Ansari je v torek dejal, da je Hamas dal »zelo pozitiven odgovor, ki je bil resnično skoraj identičen tistemu, s čimer se je prej strinjala izraelska stran«. »Ne moremo trditi, da je bil dosežen preboj. Verjamemo pa, da je to pozitiven korak,« je dodal.

Predlog predvideva 60-dnevno prekinitev ognja, izpustitev polovice od petdesetih v Gazi še ujetih talcev v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov (v izraelskih zaporih jih je približno 10.000) ter dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

Izraelska javnost od Netanjahuja zahteva, da konča vojna in pripelje domov vse talce. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu novega predloga o premirju še ni javno komentiral, vendar je prejšnji teden dejal, da bo njegova država »sprejela sporazum, v skladu s katerim bodo izpuščeni vsi talci hkrati in bo v skladu z izraelskimi pogoji za končanje vojne«.

Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je po navedbah AFP izjavil, da je palestinsko gibanje »odprlo vrata možnosti za sklenitev sporazuma, vendar pa ostaja vprašanje, ali bo Netanjahu ponovno zaprl vrata, kot je to že večkrat storil v preteklosti«. Izraelski obrambni minister Izrael Kac Hamasovo potezo razume kot odziv na izraelsko napoved o zavzetju mesta Gaza. Kot poroča Haaretz, je odobril načrt za operacijo Gideonove kočije II, ki vključuje kopensko ofenzivo v mesto in njegovo okupacijo. Za ta namen bo izraelska vojska vpoklicala na tisoče rezervistov.

V torek je v Gazi ubila 48 ljudi. Skupno število žrtev izraelske agresije od njenega začetka 7. oktobra 2023 je preseglo 62.000, od tega je skoraj 19.000 otrok. Tako na mednarodnem prizorišču kot v domači javnosti se medtem vse bolj krepi pritisk na Izrael in premierja Netanjahuja. Na ulice Tel Aviva se je denimo v nedeljo zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali h končanju vojne in sklenitvi sporazuma za osvoboditev talcev.