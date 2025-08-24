Izrael napadel Jemen

Izraelska vojska je danes izvedla napade jemensko prestolnico Sana. Po navedbah uporniških hutijevcev sta bili v napadih ubiti dve osebi, še 35 je bilo ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla vojaške objekte v Sani, vključno z območji v bližini predsedniške palače.

Varnostni vir hutijevcev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila tarča zračnega napada med drugim občinska stavba v središču Sane. Po poročanju hutijevske televizije Al Masira pa sta bili dve osebi ubiti v napadu na objekt naftne družbe v Sani. Tarča napadov je bila tudi elektrarna na jugu prestolnice, je še poročala Al Masira.

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom.

Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo s tovrstnimi napadi nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.

Genocid v Gazi se nadaljuje

Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih virov ubitih najmanj 34 Palestincev, med njimi tudi več ljudi, ki je iskalo humanitarno pomoč, poroča katarska televizija Al Džazira. Zaradi lakote in podhranjenosti je medtem v zadnjih 24 urah v Gazi umrlo še osem ljudi.

Izraelska vojska je ponoči znova bombardirala mesto Gaza, v katerem so Združeni narodi v petek uradno razglasili lakoto. Po navedbah prebivalcev so bile uničene številne stavbe in domovi, nekaj tisoč ljudi pa je iz mesta pobegnilo, poroča tiskovna agencija Reuters. Izrael je napade na mesto okrepil potem, ko je varnostni kabinet odobril načrt za popolno vojaško zavzetje mesta Gaza.

Zaradi lakote in podhranjenosti je v zadnjih 24 urah v Gazi umrlo še osem ljudi, med njimi tudi otrok. Skupno je tako zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi od začetka izraelske ofenzive umrlo že najmanj 289 ljudi.

Sorodniki talcev, ki jih palestinsko gibanje Hamas zadržuje na območju Gaze, so medtem danes protestirali pred domovi številnih izraelskih ministrov ter jih znova pozvali k sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Propalestinski shodi so danes potekali tudi v Avstraliji. Po navedbah organizacije Palestine Action Group je po vsej državi potekalo več kot 40 protestov, ki se jih je udeležilo okoli 350.000 ljudi. Demonstranti so na protestih pozvali h končanju izraelske agresije v Gazi in uvedbi sankcij proti Izraelu.

Več kot 10.000 ljudi se je danes zbralo tudi v Koebenhavnu ter pozvalo h končanju vojne v Gazi in priznanju Palestine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.