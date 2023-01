Izrael napadel mednarodno letališče v Damasku

Izraelska vojska je danes izvedla raketni napad na mednarodno letališče v sirski prestolnici Damask. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so bili pri tem ubiti štirje ljudje, med njimi dva sirska vojaka. Letališče je zaradi nastale škode zaprto.

Po junijskem napadu je to drugi napad Izraela na letališče v Damasku, kjer so prisotne proiranske oborožene skupine in borci libanonskega gibanja Hezbolah, v dobrega pol leta.

Izraelska vojska je napad izvedla okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času, ko je na glavno sirsko letališče izstrelila vrsto raket, je poročala sirska tiskovna agencija Sana in dodala, da sta bila pri tem ubita dva sirska vojaka.