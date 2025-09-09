Izrael napadel Doho, ciljal je voditelje Hamasa

V Dohi je danes odjeknilo več eksplozij. Izraelska vojska je kmalu zatem sporočila, da je v katarski prestolnici ciljala voditelje Hamasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah gibanja ni umrl nihče od njegovih članov, nekateri mediji trdijo drugače. Napada sta že obsodila Katar in Iran.

Očividci so po navedbah AFP slišali več eksplozij in opazili dim. V Dohi se sicer nahaja Hamasov politični sedež. »Izraelska vojska in izraelska varnostna agencija sta izvedli natančen napad, katerega cilj je bilo vodstvo teroristične organizacije Hamas,« je sporočila izraelska vojska. Ob tem ni navedla območja napada.

Po poročanju Al Džazire je Izrael v zračnih napadih ciljal lokacijo sestanka voditeljev Hamasa, na katerem so razpravljali o predlogu sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, ki ga je podal ameriški predsednik Donald Trump. Po poročanju Channel 12 je prav Trump odobril današnji napad. BBC navaja tudi sporočilo Bele hiše, da so bili o načrtovanju napada »obveščeni«.

Izraelski napad na Katar, pomembno zaveznico ZDA zunaj zveze Nato, je sicer takoj sprožil vprašanja o stopnji seznanjenosti in vpletenosti Združenih držav Amerike, še posebej glede na to, da je v Katarju nastanjenih približno 10.000 pripadnikov ameriških oboroženih sil.

Izraelske vojaške sile sicer trdijo, da so napadle osebe, ki že leta vodijo dejavnosti in operacije »terorističnega gibanja Hamas« ter so neposredno odgovorne za napad na Izrael 7. oktobra 2023. Dodale so, da bodo še naprej ukrepali s ciljem, da premagajo Hamas.

Dim nad Doho po današnjem napadu. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Katar: Izraelski napad je očitna kršitev mednarodnega prava

Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva je po poročanju BBC »z najostrejšimi besedami« obsodil napad, za katerega je Izrael zdaj prevzel odgovornost. Dr. Majed Al Ansari je izjavil, da je napad zadel stanovanjski objekt, »kjer prebiva več članov političnega urada Hamasa v katarski prestolnici Dohi«.

Dodaja, da napad predstavlja »očitno kršitev« mednarodnega prava in »resno grožnjo« za ljudi v Katarju.

»Država Katar ostro obsoja ta napad in poudarja, da ne bo dopuščala tega nepremišljenega izraelskega ravnanja ter nenehnega ogrožanja varnosti v regiji in kakršnegakoli dejanja, usmerjenega proti njeni varnosti in suverenosti,« so še navedli.

Napad je obsodil tudi Iran in ga označil za hudo kršitev.

Veleposlaništvo ZDA v Katarju je svoje državljane pozvalo, naj ostanejo na varnem.