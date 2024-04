Izrael napovedal odprtje novih poti za dostavo pomoči v Gazo

Izrael je danes naznanil odprtje novih poti za dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Med drugim bodo v ta namen začasno odprli mejni prehod Erez na severu enklave in povečali količine pomoči iz Jordanije. Ukrep so naznanili le nekaj ur po pogovoru predsednika ZDA Joeja Bidna in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Dodatno pomoč za Palestince bo Izrael sprostil še prek pristanišča Ašdod severno od Gaze, iz Jordanije pa bodo lahko pred prehoda Kerem Šalom dostavili večje količine pomoči kot doslej.

»Ta okrepljena pomoč bo preprečila humanitarno krizo in je potrebna za nadaljevanje bojev ter dosego vojnih ciljev,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči sporočil izraelski vojni kabinet.

Izrael je odprtje novih poti napovedal nekaj ur po pogovoru z ameriškim predsednikom Bidnom. FOTO: Afp

Napoved je sledila le nekaj ur po telefonskem pogovoru Bidna in Netanjahuja, prvem po smrti sedmih humanitarnih delavcev organizacije World Food Kitchen, ki so bili ubiti v izraelskem napadu.

V pogovoru je ameriški predsednik prvič od začetka vojne med Izraelom in Hamasom namignil, da se lahko ameriška politika do Izraela - ta med drugim zajema dostavo orožja in streliva ter zaščito v Varnostnem svetu ZN - spremeni, če ne bo povečanja humanitarne pomoči in zaščite civilistov ter humanitarnih delavcev.

ZDA so napoved novih ukrepov že pozdravile in pozvale k hitri uresničitvi.

»Ti ukrepi, vključno z zavezo za odprtje pristanišča Ašdod za neposredno dostavo pomoči v Gazo, napovedjo odprtja mejnega prehoda Erez za dostavo pomoči na sever Gaze in bistveno povečanje pomoči iz Jordanije v Gazo, se morajo sedaj hitro v polnosti uresničiti,« je sporočila tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.

Ponovila je Bidnove besede iz pogovora z Netanjahujem, da bo ameriško politiko do Gaze narekovala njihova ocena izraelskih ukrepov, vključno s tistimi za zaščito nedolžnih civilistov in varnost humanitarnih delavcev.