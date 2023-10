Izrael nadaljuje evakuacijo svojih državljanov ob meji z Libanonom

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

10.15: V rokah Hamasa 212 talcev

Reuters poroča, da je trenutno število talcev, ki jih je zajel hamas, 212.

9.05 ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

ZDA so v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja iz Irana in njegovih zaveznikov v regiji. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot. Dodal je, da bodo na območje napotili dodatne vojake, da bi povečali pripravljenost vojske in sposobnost hitrega odziva, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ti ukrepi bodo okrepili regionalna prizadevanja za odvračanje, povečali zaščito ameriških sil v regiji in prispevali k obrambi Izraela,« dejal Austin. Odločitev je sprejel po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ni pa navedel, koliko ameriških vojakov bodo dodatno napotili na območje.

Pred tem so ZDA v vzhodno Sredozemlje že premestile več vojaških ladij, med drugim letalonosilki Dwight D. Eisenhower in Gerald R. Ford. V regijo so že poslali tudi eskadrilje zračnih sil.

8.05 Izrael izvedel raketni napad na Zahodni breg

Izraelske sile so minulo noč izvedle raketni napad na mesto Dženin na Zahodnem bregu. Pri tem sta po navedbah palestinskih oblasti umrla dva človeka. Izraelska vojska trdi, da so ubili teroristične agente palestinskih skrajnih skupin Hamas in Islamski džihad. Tarča napada je bila mošeja, ki so jo po navedbah izraelske vojske teroristi uporabljali kot poveljniški center za načrtovanje napadov in kot oporišče za njihovo izvedbo.

Izraelske sile so pred napadom na Dženin napovedale, da bodo okrepile napade na območje Gaze, ki so jih začele po tem, ko je gibanje Hamas 7. oktobra vdrlo na ozemlje Izraela in zajelo okoli 200 talcev. Ljudi, ki so kljub večkratnim opozorilom še vedno na severu te enklave pa so pozvale, naj se umaknejo na jug.

V Evropi in ZDA je včeraj potekalo več shodov v podporo Palestincem. FOTO: David Swanson/AFP

Oblasti v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, so danes sporočile, da je bilo v nočnih napadih na območje ubitih najmanj 55 ljudi in uničenih več kot 30 domov. Po njihovih navedbah je bilo od začetka vojne v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 4300 ljudi, večinoma civilistov. Na izraelski strani je bilo ubitih okoli 1400 ljudi, prav tako večinoma civilistov.

8.00 Sirijci poročajo o napadih na njihova letališča

V zgodnjih jutranjih urah so po poročanju sirijske državne tiskovne agencije zračni izstreli zadeli letališči v Damasku in Alepu. Napade, v katerih naj bi življenje izgubil delavec na letališču, še eden pa je domnevno ranjen, so pripisali Izraelu. Izrael za zdaj, kot piše CNN, ni komentiral teh poročil.

7.50 Izrael bo evakuital se 14 skupnosti na severu države

Zaradi tveganja, da bo Hezbolah v »vojno potegnil tudi Libanon«, kakor se je izrazil govorec izraelskega obrambnega ministrstva Jonathan Conricus, je Izrael odredil evakuacijo še 14 skupnosti svojih državljanov, ki živijo na obmejnem območju na severu.

Drugi mož Hezbolaha Naim Kasem je opozoril, da bi lahko skupina okrepila svoje sodelovanje v konfliktu. »Bodimo jasni: če se bo ob razvoju dogodkov pojavilo kaj, kar bo zahtevalo naše večje posredovanje, bomo to storili,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Razmere na meji med Izraelom in Libanonom so se zaostrile po začetku nove vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas. Po medsebojnem obstreljevanju izraelske vojske in Hezbolaha Izrael od ponedeljka evakuira prebivalstvo na severu države vzdolž meje, že prej je zaprl območje za civiliste. Na območju so razporedili rezerviste in tanke.

V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je bilo po poročanju AFP na libanonski strani doslej ubitih 27 ljudi. Večinoma gre za borce Hezbolaha, med žrtvami pa so tudi novinar tiskovne agencije Reuters in trije civilisti. Na izraelski strani so bili ubiti najmanj štirje ljudje.