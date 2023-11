Izrael nasprotuje hitri prekinitvi ognja, Egipt čaka na ponudbo

V nadaljevanju preberite:

Od vdora pripadnikov Hamasa v južni Izrael in morilskega pohoda, v katerem je bilo ubitih 1400 Izraelcev, bodo kmalu minili štirje tedni. Štirje tedni, ki jih je zaznamovalo brutalno izraelsko kolektivno kaznovanje Palestincev. Ne le na območju Gaze, kjer je bilo ubitih že več kot 9000 ljudi (najmanj 40 odstotkov žrtev je otrok), ampak tudi na okupiranem Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu. Status quo je nepovratno padel. Velika človeška tragedija, ki ji ni in ni videti konca, se stopnjuje iz ure v uro.