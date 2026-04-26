Največja Netanjahujeva tekmeca združila moči za veliki zasuk

Kot poročajo tuje agencije, sta dva najmočnejša politična tekmeca predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja sporočila, da združujeta moči v poskusu, da bi na prihajajočih volitvah odstavila njegovo koalicijsko vlado. Nekdanja predsednika vlade – desničar Naftali Bennett in sredinski Jair Lapid – sta v izjavah naznanila združitev svojih strank, Bennett 2026 in Je prihodnost.

»Ta korak je namenjen poenotenju bloka, končanju notranjih razdelitev in usmeritvi vseh prizadevanj v zmago na ključnih prihajajočih volitvah ter v vodenje Izraela naprej v prihodnost,« je dejal vodja opozicije Lapid. Iz Bennettovega urada so sporočili, da se bo nova stranka imenovala Skupaj in da jo bo vodil on. Bennett in Lapid sta že prej združila moči in na volitvah leta 2021 končala Netanjahujevo zaporedno 12-letno vladavino, pri čemer sta oblikovala koalicijsko vlado, ki je preživela komaj 18 mesecev.

Benjamin Netanjahu je upravičeno zaskrbljen. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Pred tem sta se v njegovo koalicijsko vlado leta 2013 prebila z manevrom, zaradi katerega so ostali Netanjahujevi tradicionalni ultrapripadniki ortodoksnega tabora zunaj. Netanjahu, najdlje vladajoči izraelski predsednik vlade, se je vrnil na oblast po zmagi na volitvah novembra 2022, ko je oblikoval najbolj desno vlado v zgodovini Izraela.

Vendar je napad Hamasa leta 2023 na južni Izrael uničil Netanjahujev ugled na področju varnosti, ankete odtlej pa dosledno napovedujejo, da bo izgubil naslednje volitve, ki morajo biti izvedene do konca oktobra. Netanjahu, polarizirajoča osebnost doma in v tujini ter najdominantnejši izraelski politik svoje generacije, je v preteklosti vseeno večkrat pokazal izjemno politično preživetveno spretnost.

Štiriinpetdesetletni Bennett, bojevit nekdanji vojaški komandos, ki je postal tehnološki milijonar, v volilnih anketah zaostaja za Netanjahujem. Ankete, ki jih je 23. aprila opravila izraelska televizija N12 News, so Bennettu pripisale 21 od 120 sedežev v knesetu, medtem ko bi Netanjahujev Likud dobil 25 sedežev.

Po anketi bi Lapidova stranka dobila le sedem sedežev, kar je precejšen padec glede na 24, kolikor jih ima trenutno, vendar Netanjahujeva koalicija desnih in verskih strank dosega le 50 sedežev, v primerjavi z najmanj 60 sedeži, kolikor naj bi jih dobila verjetna koalicija Bennetta in Lapida, v katero bi bilo vključenih več manjših strank.

Dvainšestdesetletni Lapid, fotogenični nekdanji televizijski voditelj poročil, ki piše popevke in trilerje, govori kot glas izraelskega sekularnega srednjega razreda, ki je vse bolj razjarjen zaradi tistega, kar vidi kot nepravično davčno breme in breme služenja vojaškega roka.