Izrael zaznamuje obletnico, vojska nadaljuje napade na Gazo

V Izraelu, kjer zaznamujejo tretjo obletnico napada Hamasa, potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo pa sta bila ubita dva človeka, poročajo tuje agencije.

Ob obletnici napada Hamasa na Izrael, v katerem so pripadniki oboroženega palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev, v Izraelu potekajo številne slovesnosti. Ob 6.29 po lokalnem času, ko se je pred tremi leti začel napad, je potekala slovesnost v kibucu Kfar Aza blizu meje z Gazo, kjer so hamasovci ubili 64 prebivalcev in ugrabili 18 ljudi.

Na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi in zajeli na desetine talcev, so svojci z minuto molka počastili spomin na žrtve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svojci žrtev pripravljajo tudi zborovanje v parku v Tel Avivu.

Na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi in zajeli na desetine talcev, so svojci z minuto molka počastili spomin na žrtve. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

V Izraelu tretjo obletnico napada Hamasa zaznamujejo ob poostrenih varnostnih ukrepih. Obletnica mineva v znamenju prihajajočih parlamentarnih volitev, ki bodo čez tri tedne, in po preprečenem napadu na potniško letalo, namenjeno v Tel Aviv.

Obrambni minister Izrael Kac je v torek razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti »na vse možne scenarije« na območju Gaze, v primeru napadov na vojsko pa prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno.

Spomin na hamasovski napad so počastili tudi v Tel Avivu. Na fotografiji vodnjak Dizengoff, kjer so vodo simbolično obarvali v rdečo. FOTO: Jack Guez/AFP

Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Gazo. Iz bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza so poročali o dveh smrtnih žrtvah. Služba za civilno zaščito v Gazi je eno od žrtev identificirala kot prostovoljca te organizacije, ki deluje kot reševalna služba pod okriljem Hamasa.

V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila napadu Hamasa, je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74.000 Palestincev. Po treh letih konflikta je Gaza povsem opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi še ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Konflikt je prav tako dobil izrazito regionalno razsežnost, saj so se vanj vmešali tudi Iran in proiranske milice v Libanonu in Jemnu.