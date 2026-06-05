Irci prepovedali vstop izraelskim ministrom, tudi Ben-Gviru

Irska je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Oblasti v Dublinu so ob tem obsodile njuno vedenje do propalestinskih aktivistov, skrajna stališča in sporne izjave o Palestincih.

Minister za pravosodje Jim O'Callaghan je pristojnim organom naročil, naj Ben-Gviru in Smotriču preprečijo vstop v državo, če bosta skušala priti na Irsko, je potrdilo irsko ministrstvo za pravosodje.

Minister za nacionalno varnost Ben-Gvir je maja v številnih evropskih državah sprožil ogorčenje s posnetkom poniževanja aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so prestregle plovila mednarodne humanitarne flotilje za Gazo. Irski premier Micheal Martin je takrat napovedal ukrepe proti ministroma in drugim izraelskim uradnikom, ki podpihujejo nasilje proti Palestincem.

Ob robu vrha EU-Zahodni Balkan v Črni gori je Martin dejal, da tako ravnanje obeh ministrov kot njune izjave kažejo na željo po izkoreninjenju Palestincev. »Po mojem mnenju njuno ravnanje upravičuje sankcije tudi na ravni EU,« je dodal.

Po Ben-Gvirovem poniževanju zajetih aktivistov flotilje za Gazo je več držav pozvalo k sankcijam na ravni EU, vključno s tradicionalnimi zaveznicami Izraela, kot je Italija. Irska je v zadnjih letih ena od držav, ki so najbolj odkrito kritične do Izraela zaradi ofenzive v Gazi, pobojev Palestincev in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, leta 2024 je tudi priznala Palestino. Ni pa prva država, ki je Ben Gviru in Smotriču prepovedala vstop – lani so to že storile nekatere druge, med njimi Velika Britanija, Španija in Slovenija.