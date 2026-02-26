Izraelski naseljenci požigajo domove Palestincev, ZDA jim ponujajo potni list

ZDA bodo prvič ponujale konzularne storitve v dveh izraelskih naselbinah na okupiranem Zahodnem bregu in tako prekršile prejšnje dogovore. Predstavniki Palestine so potezo označili za »jasno kršitev mednarodnega prava«, poroča Guardian.

V objavi na družbenem omrežju X je ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu izjavilo, da bodo ob praznovanju 250. obletnice ameriške neodvisnosti Američanom v izraelskem naselju Efran na Zahodnem bregu ponujali rutinske storitve v zvezi s potnimi listi. Storitve bodo ponujali samo v petek.

Izraelske naselbine na Zahodnem bregu, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1967, so nezakonite po mednarodnem pravu. V Efratu, ki se nahaja okoli 12 kilometrov od Jeruzalema, živi približno 12.000 Izraelcev.

Palestinska komisija za odpor proti kolonizaciji in zidu (CWRC) je v izjavi poudarila, da je iniciativa »jasna kršitev mednarodnega prava in očitno favoriziranje okupatorjeve oblasti«. Odločitev ZDA je po njihovih besedah potrdila prisotnost izraelskih naselbin, ki spodkopavajo možnost ustanovitve samostojne Palestinske države, navaja Guardian. Hamas je odločitev označil za nevaren precedens in legitimacijo naselbine ter s tem tudi priznanje okupacije Zahodnega brega.

Stopnjevanje nasilja

Ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu je še zapisalo, da bodo podobne ustanove, kjer bodo ponujali konzularne storitve v prihodnjih mesecih, odprli tudi v drugi izraelski naselbini Beitar Illit, v palestinskem mestu Ramala in v treh mestih znotraj Izraela.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je izrazil zadovoljstvo z odločitvijo ZDA. »Cenimo pomembno odločitev, da bo ameriško veleposlaništvo svoje storitve ponudilo tudi v Efratu, v Judeji in Samariji,« je dejal ter pri tem uporabil biblična imena za Zahodni breg.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer podpornik Izraela, a pravi, da nasprotuje pridružitvi Zahodnega brega Izraelu. Kljub temu njegova vlada ni sprejela nikakršnih ukrepov, da bi zajezila delovanje naselbin, ki se je od začetka Trumpovega drugega mandata zgolj okrepilo.

Pripradnica izraelske varnostne službe ob požganih šotorih in vozilih oškodovanih Palestincev. FOTO: Hazem Bader/AFP

Nasilje izraelskih naseljencev in njihovi vojaški pohodi se stopnjujejo od začetka vojne v Gazi. Prejšnji teden so izraelski naseljenci ustrelili in umorili palestinsko-ameriškega moškega, ko so napadli eno izmed vasi, poroča palestinsko ministrstvo za zdravje.

V torek so požigali palestinske domove v kraju Masafer Jata, kjer so posneli tudi z oskarjem nagrajeni dokumentarni film Edina zemlja, in nekaterih bližnjih vaseh na jugu. Območje je pod udarom nasilnih izraelskih naseljencev že več let.

Na območju več deset tisoč ameriških priseljencev

ZDA trenutno nudijo konzularne storitve in storitve glede potnih listov na ameriškem veleposlaništvu v Jeruzalemu in tudi v Tel Avivu. Na Zahodnem bregu po nekaterih ocenah živi več deset tisoč ljudi z izraelskim in ameriškim državljanstvom.

Večina Zahodnega brega je pod izraelskim vojaškim nadzorom, samoodločanje Palestincev pa je močno omejeno. Koalicija izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki ima v naselbinah veliko privržencev, vključuje člane, ki si želijo priključitve Zahodnega brega Izraelu. Slednji je območje zavzel leta 1967 v šestdnevni vojni zaradi verskih in zgodovinskih vezi, ki naj bi jih imel Izrael z okupiranim območjem.

V Efratu, kjer bodo v petek nudili konzularne storitve, imajo dom številni ameriški priseljenci. Na Zahodnem bregu živi več kot 500.000 izraelskih naseljencev in okoli tri milijone Palestincev. Večina naselbin je manjših mest, ki so obdana z ograjo in izraelskimi vojaki.