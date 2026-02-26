  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Izraelski naseljenci požigajo domove Palestincev, ZDA jim ponujajo potni list

    Odločitev ameriškega veleposlaništva, da nezakonitim izraelskim naseljencem omogočijo konzularne storitve, so označili za kršitev mednarodnega prava.
    Palestinci so v požarih, ki naj bi jih po njihovih trditvah zanetili nestrpni izraelski naslenjenci, izgubili domove. FOTO: Hazem Bader/AFP
    Galerija
    Palestinci so v požarih, ki naj bi jih po njihovih trditvah zanetili nestrpni izraelski naslenjenci, izgubili domove. FOTO: Hazem Bader/AFP
    Ma. J.
    26. 2. 2026 | 09:47
    26. 2. 2026 | 10:31
    4:29
    A+A-

    ZDA bodo prvič ponujale konzularne storitve v dveh izraelskih naselbinah na okupiranem Zahodnem bregu in tako prekršile prejšnje dogovore. Predstavniki Palestine so potezo označili za »jasno kršitev mednarodnega prava«, poroča Guardian.

    image_alt
    Gaza in Zahodni breg sta ogledalo globalnega nasilja

    V objavi na družbenem omrežju X je ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu izjavilo, da bodo ob praznovanju 250. obletnice ameriške neodvisnosti Američanom v izraelskem naselju Efran na Zahodnem bregu ponujali rutinske storitve v zvezi s potnimi listi. Storitve bodo ponujali samo v petek.

    Izraelske naselbine na Zahodnem bregu, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1967, so nezakonite po mednarodnem pravu. V Efratu, ki se nahaja okoli 12 kilometrov od Jeruzalema, živi približno 12.000 Izraelcev.

    Palestinska komisija za odpor proti kolonizaciji in zidu (CWRC) je v izjavi poudarila, da je iniciativa »jasna kršitev mednarodnega prava in očitno favoriziranje okupatorjeve oblasti«. Odločitev ZDA je po njihovih besedah potrdila prisotnost izraelskih naselbin, ki spodkopavajo možnost ustanovitve samostojne Palestinske države, navaja Guardian. Hamas je odločitev označil za nevaren precedens in legitimacijo naselbine ter s tem tudi priznanje okupacije Zahodnega brega.

    Stopnjevanje nasilja

    Ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu je še zapisalo, da bodo podobne ustanove, kjer bodo ponujali konzularne storitve v prihodnjih mesecih, odprli tudi v drugi izraelski naselbini Beitar Illit, v palestinskem mestu Ramala in v treh mestih znotraj Izraela.

    image_alt
    Odbor za mir, d. d.

    Izraelski zunanji minister Gideon Sar je izrazil zadovoljstvo z odločitvijo ZDA. »Cenimo pomembno odločitev, da bo ameriško veleposlaništvo svoje storitve ponudilo tudi v Efratu, v Judeji in Samariji,« je dejal ter pri tem uporabil biblična imena za Zahodni breg.
    Ameriški predsednik Donald Trump je sicer podpornik Izraela, a pravi, da nasprotuje pridružitvi Zahodnega brega Izraelu. Kljub temu njegova vlada ni sprejela nikakršnih ukrepov, da bi zajezila delovanje naselbin, ki se je od začetka Trumpovega drugega mandata zgolj okrepilo.

    Pripradnica izraelske varnostne službe ob požganih šotorih in vozilih oškodovanih Palestincev. FOTO: Hazem Bader/AFP
    Pripradnica izraelske varnostne službe ob požganih šotorih in vozilih oškodovanih Palestincev. FOTO: Hazem Bader/AFP

    Nasilje izraelskih naseljencev in njihovi vojaški pohodi se stopnjujejo od začetka vojne v Gazi. Prejšnji teden so izraelski naseljenci ustrelili in umorili palestinsko-ameriškega moškega, ko so napadli eno izmed vasi, poroča palestinsko ministrstvo za zdravje.

    V torek so požigali palestinske domove v kraju Masafer Jata, kjer so posneli tudi z oskarjem nagrajeni dokumentarni film Edina zemlja, in nekaterih bližnjih vaseh na jugu. Območje je pod udarom nasilnih izraelskih naseljencev že več let.

    Na območju več deset tisoč ameriških priseljencev

    ZDA trenutno nudijo konzularne storitve in storitve glede potnih listov na ameriškem veleposlaništvu v Jeruzalemu in tudi v Tel Avivu. Na Zahodnem bregu po nekaterih ocenah živi več deset tisoč ljudi z izraelskim in ameriškim državljanstvom.

    Večina Zahodnega brega je pod izraelskim vojaškim nadzorom, samoodločanje Palestincev pa je močno omejeno. Koalicija izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki ima v naselbinah veliko privržencev, vključuje člane, ki si želijo priključitve Zahodnega brega Izraelu. Slednji je območje zavzel leta 1967 v šestdnevni vojni zaradi verskih in zgodovinskih vezi, ki naj bi jih imel Izrael z okupiranim območjem.

    image_alt
    Delno odprtje prehoda Rafa je tragična farsa

    V Efratu, kjer bodo v petek nudili konzularne storitve, imajo dom številni ameriški priseljenci. Na Zahodnem bregu živi več kot 500.000 izraelskih naseljencev in okoli tri milijone Palestincev. Večina naselbin je manjših mest, ki so obdana z ograjo in izraelskimi vojaki.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Tretji ramazan v času genocida

    Začetek postnega meseca v znamenju izraelskih serijskih kršitev prekinitve ognja.
    Boštjan Videmšek 18. 2. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelske sile znova kršile premirje, danes ubitih že 11 Palestincev

    V enem od izraelskih napadov je bil zadet šotor, v katerem so bili razseljeni prebivalci na severu Gaze.
    15. 2. 2026 | 10:58
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Charles Kushner

    Ameriški veleposlanik je Franciji obljubil, da se ne bo več vtikal

    Charles Kushner, ameriški veleposlanik v Franciji in oče Trumpovega zeta Jareda, je znova poskrbel za diplomatski zaplet.
    25. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napadi na instagram profil

    Preiskavo Nepridiprava vodi NPU, zasegli drogo, orožje in 50 elektronskih naprav

    Direktor NPU zagotavlja, da aretacija Aleksandra Repiča ni povezana z napadi na profila Gibanja Svoboda in predsednika vlade. Že včeraj so ga izpustili.
    25. 2. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki poganja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelPalestinazahodni bregZDAdržavljanstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Španija

    Na dan objave zaupnih dokumentov umrl vodja poskusa puča v Španiji

    Antonio Tejero je leta 1981 vodil okoli 200 mladih častnikov, ki so vdrli v parlament in v poskusu vrnitve diktature poslance zajeli za talce.
    26. 2. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rheinmetall

    Največje nemško orožarsko podjetje prihaja v Reko

    V reško pristanišče prihaja Rheinmetall, v vojaško industrijo pa bi se tam usmerila tudi Iskra.
    26. 2. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

    V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
    26. 2. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosed noče podpisati soglasja: kako rešiti ogroženo gradbeno dovoljenje

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, ko sosed noče podpisati soglasja za rekonstrukcijo hiše in je ogrožena izdaja gradbenega dovoljenja.
    Tanja Bohl 26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odškodnina sorodnikom in žrtvam požara

    Švicarska vlada je zagotovila finančno in drugačno pomoč žrtvam nesrečnega silvestrovanja v letovišču Crans-Montana.
    26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

    V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
    26. 2. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosed noče podpisati soglasja: kako rešiti ogroženo gradbeno dovoljenje

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, ko sosed noče podpisati soglasja za rekonstrukcijo hiše in je ogrožena izdaja gradbenega dovoljenja.
    Tanja Bohl 26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odškodnina sorodnikom in žrtvam požara

    Švicarska vlada je zagotovila finančno in drugačno pomoč žrtvam nesrečnega silvestrovanja v letovišču Crans-Montana.
    26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo