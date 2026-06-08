Izrael po iranskem raketiranju napadel cilje v Iranu

Iran je v nedeljo z balističnimi raketami napadel Izrael kot odgovor na izraelske napade na cilje Hezbolaha v Bejrutu. Izrael je nato v danes zgodaj zjutraj izvedel povračilne napade na vojaške cilje v zahodnem in osrednjem Iranu. O eksplozijah so poročali iz več iranskih mest, med drugim Teherana, Isfahana in Tabriza, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane. Iran je v povračilo izstrelil salvo raket proti izraelskim ciljem.

Zaostrovanje prihaja kljub temu, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju naročil, naj se vzdrži nadaljnjih napadov, poroča Reuters. »To ne bo imelo nobenega vpliva na dogovor,« je Trump povedal za Financial Times. »Jaz odločam. Jaz odločam o vsem. Ne pa Netanjahu.« Trump se je v nedeljo iz svojega golfskega kluba v Bedminstru v New Jerseyju po telefonu pogovarjal z Netanjahujem malo manj kot pol ure, je dejal izraelski uradnik, podrobnosti pa ni navedel.

Trump tako vztraja, da je dogovor o končanju širše vojne še vedno povsem dosegljiv, na Izrael pa je pritiskal, da ustavi napade v Libanonu in tako omogoči sklenitev dogovora za konec širše vojne z Iranom. Ameriški predsednik naj bi Netanjahuja prejšnji teden v telefonskem pogovoru tudi ostro ozmerjal.

Hormuška ožina naj bi se odprla ob plačilu tranzitne pristojbine, pravi iranski odposlanec Hormuška ožina bo odprta, vendar pod novimi pogoji, ki jih bosta določila Iran in Oman, med drugim naj bi uvedli tranzitno pristojbino, je po navedbah Reutersa za ruski časnik Izvestija dejal iranski veleposlanik v Moskvi Kazem Džalali, navaja Guardian. »Razumemo, da Iran in Oman zagotavljata določene storitve, povezane s to ožino. Za te storitve bodo zaračunane pristojbine.« Ameriško-izraelska vojna proti Iranu je močno omejila pretok nafte skozi ožino. Čeprav je več tankerjem v zadnjem času uspelo zapustiti Zaliv, sta pretok nafte in utekočinjenega zemeljskega plina še vedno močno omejena.

FILE PHOTO: Vessels are anchored in the Strait of Hormuz as seen from Musandam, Oman, June 3, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo Foto Reuters Reuters

Prvič po napovedi načrta premirja

Izrael je tako včeraj območje Bejruta napadel prvič, odkar so ZDA prejšnji teden napovedale načrt premirja za Libanon. Izraelske obrambne sile so tako sporočile, da so napadle vojaške cilje iranskega režima v zahodnem in osrednjem Iranu. Uporabili so balistične rakete, izstreljene iz zraka. »Vsi imajo dovolj tega maničnega iranskega režima,« je na omrežju X zapisal izraelski veleposlanik v ZDA Yechiel Leiter in dodal, da je Iran proti Izraelu izstrelil 11 balističnih raket. Dodal je, da ciljajo objekte, ki niso povezani z energetskim sektorjem, navaja Reuters.

Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da v povračilo izstrelila salvo raket. Ciljala je letalsko bazo Ramat David pri Nazaretu. Izraelska vojska je navedla, da je zaznala rakete, izstreljene iz Irana, in da so jih njeni obrambni sistemi prestregli.

Dim nad Jeruzalemom. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut, in napovedala nove napade. Že danes so se v več delih Izraela oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poskušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema.

Teheran namreč vztraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbolah.

Iran pred nedeljo Izraela ni napadel od začetka premirja v širši vojni aprila, je pa to počel Hezbolah. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja.

Izraelska vojska je medtem zaradi zaostrovanja konflikta posodobila navodila za civiliste: omejila je večja zbiranja in odpovedala pouk po vsej državi. Po poročanju AP je to prvič po aprilskem krogu spopadov z Iranom, da je bil pouk odpovedan po celotnem Izraelu, čeprav so bile šole na severnem obmejnem območju zaradi grožnje Hezbolahovega obstreljevanja zaprte že precej dlje.

Raketa iz Jemna

Medtem ko so se v Tel Avivu po navedbah Reutersovega očividca oglasile sirene za zračni napad, je izraelska vojska dodala, da je zaznala izstrelitev rakete iz Jemna proti svojemu ozemlju in da so bili aktivirani sistemi zračne obrambe za prestrezanje grožnje. Napad je bil tudi prvi napad iz Jemna na Izrael po premirju 8. aprila, še navaja Reuters. Iz Jemna sicer ob tem ne poročajo o žrtvah.