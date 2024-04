Izrael pospešeno pripravlja kopensko ofenzivo na Rafo

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je v zadnjih dneh – v globoki senci silnih napetosti med Iranom in Izraelom – močno okrepila napade na velik del območja Gaze. Najhujšemu bombardiranju in raketiranju so izpostavljeni prebivalci osrednjega in južnega dela palestinske enklave, katere strahotna tragedija počasi izgublja globalno pozornost. Izraelske sile čedalje pogosteje napadajo tudi Rafo, kjer poldrugi milijon ljudi tesnobno pričakuje začetek velike izraelske kopenske ofenzive.