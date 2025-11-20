Izrael prestopil rumeno črto, v napadih umrlo več ljudi

Izraelska vojska je v četrtek izvedla zračne napade na Gazo, v katerih je po zadnjih podatkih Al Džazire umrlo najmanj pet ljudi. Hamas je Izrael obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja, Katar pa je posvaril pred stopnjevanjem napetosti.

Četrtkovi napadi so bili usmerjeni na območje vzhodno od Han Junisa, med ubitimi pa je tudi enoletna deklica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zavedamo se napada vzhodno od rumene črte, ki je bil izveden z namenom uničenja teroristične infrastrukture,« je v odzivu za AFP sporočila izraelska vojska in dodala, da s poročili o smrtnih žrtvah ni seznanjena.

Tako imenovana rumena črta označuje mejo znotraj Gaze, za katero so se v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umaknile izraelske sile.

V dveh dneh je na območju Gaze v izraelskih napadih umrlo več kot 30 ljudi. FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Najnovejši izraelski napadi na Gazo sledijo sredinim smrtonosnim napadom, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite ubitih najmanj 27 ljudi. Odkar je premirje 10. oktobra začelo veljati, je Izrael izvedel številne napade na Gazo. Po navedbah zdravstvenega ministrstva v enklavi je bilo v teh napadih ubitih več kot 312 Palestincev.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v odzivu opozorilo na izraelsko »očitno nespoštovanje dogovora o prekinitvi ognja«. Ob tem je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in druge posrednike pozvalo, naj »sprejmejo resne ukrepe za ustavitev teh zločinov«.

Tudi Katar, eden od posrednikov, je v četrtek obsodil nove izraelske napade na Gazo in jih označil za nevarno eskalacijo, ki ogroža dogovor o prekinitvi ognja.