Izrael prestregel del flotilje, približno 30 bark še pluje proti Gazi

Izraelska mornarica je v četrtek potrdila, da je prestregla več plovil Globalne flotilje Sumud, ki je proti Gazi prevažala hrano in zdravila. Na krovu je bilo več kot 500 aktivistov, parlamentarcev in odvetnikov iz različnih držav. Med pridržanimi je tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. V posnetku, ki ga je objavilo izraelsko zunanje ministrstvo, jo obkrožajo oboroženi vojaki.

»Več plovil flotilje Hamas-Sumud je bilo varno ustavljenih, njihovi potniki pa prepeljani v izraelsko pristanišče. Greta in njeni prijatelji so na varnem,« so ob tem zapisali na družbenem omrežju X. Danes zjutraj so dodali, da so aktivisti na poti v Izrael in da jih bodo od tod kmalu deportirali v Evropo.

Organizatorji flotilje pa trdijo, da so bili nezakonito prestreženi v mednarodnih vodah in da gre za miroljubno humanitarno akcijo. Po njihovih navedbah je izraelska vojska uporabila vodne topove in prekinila komunikacijo z ladjami, medtem ko so nekateri aktivisti na posnetkih, objavljenih na Telegramu, zatrjevali, da so bili proti svoji volji prepeljani v Izrael.

Flotilja, sestavljena iz več kot 40 civilnih plovil, je ena najbolj odmevnih akcij proti izraelski blokadi Gaze od leta 2007, ko je oblast v enklavi prevzel Hamas. Po skoraj dveh letih vojne je Gaza po podatkih tamkajšnjih oblasti v veliki meri porušena, humanitarne razmere pa obupne, piše Reuters.

Diplomatska nevihta: od izgonov diplomatov do napovedi stavk

Podobni poskusi preboja blokade so se zgodili že večkrat. Najbolj krvav je bil leta 2010, ko je izraelska vojska ubila devet aktivistov na ladji s 700 udeleženci iz 50 držav. Tudi letos junija je izraelska mornarica že prestregla eno od manjših ladij, na kateri je bila prav tako Greta Thunberg.

Tokratna akcija je sprožila val ostrih mednarodnih odzivov. Turčija je izraelski napad na flotiljo označila za »dejanje terorizma«, Malezija pa za prezir do človekovih pravic in »vesti sveta«. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je šel še dlje: izgnal je izraelske diplomate, prekinil prostotrgovinski sporazum z Izraelom in potezo označil za »nov mednarodni zločin« premierja Benjamina Netanjahuja.

V Italiji so sindikati za petek napovedali splošno stavko v podporo flotilji, protesti so udi v Kolupo prvih zasegih plovil že izbruhnili v več država, vključno z Italijo in Kolumbijo. Španska in italijanska vlada sta pred tem v Sredozemlje poslali plovila in drone, da bi zaščitili svoje državljane na krovu flotilje, a sta jih umaknili, ko je bila ta od Gaze oddaljena le še 150 navtičnih milj (278 kilometrov). Z droni je flotilji sledila tudi Turčija.

Izrael vztraja

Izrael poudarja, da flotilja krši zakonito pomorsko blokado in pluje v aktivno bojno območje. »Sistematično zavračanje predaje pomoči po varnih kanalih kaže, da cilj ni humanitarna pomoč, temveč provokacija,« je zapisal izraelski veleposlanik v Italiji Jonathan Peled.

Izraelska stran trdi, da bi bilo mogoče pomoč varno dostaviti v Gazo prek nadzorovanih poti, kar pa organizatorji zavračajo. Ti vztrajajo, da jo bodo neposredni dostavili prebivalcem Gaze.

Po podatkih organizatorjev je flotilja v četrtek zjutraj plula približno 46 navtičnih milj od Gaze. Trinajst bark je bilo že prestreženih, a nekaj manj kot trideset plovil še vedno nadaljuje svojo pot. Organizatorji so sporočili, da jih izraelske sile ne bodo odvrnile od cilja: »Flotilja bo nadaljevala brez omahovanja.«

Njihov prihod v Gazo je bil načrtovan za četrtek zjutraj, a vse kaže, da se bo odločilna drama odvila na odprtem morju.