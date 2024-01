Izrael pričakuje dolgo vojno v Gazi

Novo leto ni prineslo miru na Bližnjem vzhodu, kjer izraelske sile nadaljujejo svojo skoraj trimesečno ofenzivo v Gazi. Medtem ko so letala ciljala tarče vzdolž oblegane enklave, iz osrednjega in južnega dela Gaze prihajajo poročila o uličnih spopadih med izraelsko vojsko in palestinskimi borci.

Kot poroča katarska televizija Al Jazeera, so izraelske sile tudi minulo noč izvedle več racij na zasedenem Zahodnem bregu.

Hamas je v odgovor na poboje civilistov po polnoči Izrael napadel z nizom raket tipa M90. Ob tem so se vzdolž Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada iz zraka.

Vojna v Gazi se bo nadaljevala tudi v letu 2024, je v nedeljo izjavil tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari in ocenil, da Izrael za bojevanje potrebuje več deset tisoč rezervistov. V pričakovanju daljše vojne pa so nekaterim rezervistom dovolili začasno vrnitev v civilno življenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Cilji vojne zahtevajo dolgotrajno bojevanje in na to se ustrezno pripravljamo,« je v nedeljo zvečer dejal Hagari in poudaril, da vojska načrtuje, kako bo v prihodnjih mesecih razporedila svoje vojake.

»Nekateri rezervisti se bodo ta teden vrnili k svojim družinam in zaposlitvam. To bo razbremenilo gospodarstvo in jim omogočilo, da si naberejo moči za prihajajoče dejavnosti v naslednjem letu, saj se bodo boji še naprej nadaljevali,« je še dodal.

Najbolj krvavo vojno v zgodovini Gaze so sprožili napadi palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, v katerih je umrlo približno 1140 ljudi. V povračilnih napadih, ki so sledili, pa je bilo v Gazi doslej ubitih najmanj 21.822 ljudi.