Izrael pripravlja nov val napadov na Gazo

Skoraj sedem mesecev zatem, ko je na območju Gaze začela veljati prekinitev ognja, se izraelska vojska v senci napadov na južni Libanon in dogajanja v Perzijskem zalivu pripravlja na novo ofenzivo. Med prekinitvijo ognja, ki ni nikoli zares veljala, so izraelski vojaki v Gazi ubili več kot 800 ljudi, skupaj 73.000. To je najbolj konservativna možna številka – pod ruševinami palestinske enklave, v kateri vladajo strahotne razmere, je pogrešanih še najmanj 8000 ljudi. Genocid v Gazi se nadaljuje.