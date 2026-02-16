Izrael pripravlja popolno aneksijo Zahodnega brega

Potem ko je izraelski varnostni kabinet prejšnji teden sprejel odločitev o – tudi uradni – razširitvi svoje vladavine na okupiranem Zahodnem bregu, je vlada Benjamina Netanjahuja v nedeljo na pobudo mesijansko-kolonialnih članov skrajno desne koalicije sprejela tudi odločitev o registraciji (palestinskega) ozemlja, ki do zdaj ni bilo registrirano. To je zelo jasna napoved dokončne izraelske aneksije velikega dela palestinskega ozemlja, kar je eklatantna kršitev mednarodnega prava. Vprašanja in odgovori:

Kaj odločitev izraelske vlade pomeni za prebivalce okupiranega Zahodnega brega?

Od šestdnevne vojne leta 1967, ko je Izrael okupiral Zahodni breg (in Vzhodni Jeruzalem ter Gazo), na okupiranih območjih ni bilo registracije zemljišč. Leta 1968 so izraelske okupacijske oblasti namreč zamrznile proces registracije zemljišč. Zaradi okupacije, vojn in stalnega nasilja je večina Palestincev brez uradnih dokazil o lastništvu svojih zemljišč. To velja tako za hiše kot za kmetijske površine. Odločitev vlade za zdaj velja za sektor C Zahodnega brega – to je približno 60 odstotkov palestinskih ozemelj zahodno od reke Jordan. Na tem območju ni večjih mest – Izrael ga vidi kot prostor za širitev (nezakonitih) judovskih naselbin.