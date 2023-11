Izrael privolil v dogovor o izpustitvi 50 talcev v zameno za premirje

Izraelska vlada je zgodaj davi potrdila dogovor, ki predvideva izpustitev 50 talcev Hamasa v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov in premirje, poroča AFP, ki se sklicuje na izjavo urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

»Vlada je potrdila širši okvir prve faze dogovora, po katerem bo najmanj 50 ugrabljenih žensk in otrok izpuščenih v roku štirih dni premora v bojevanju,« pravi izjava Netanjahujevega urada. Na dan naj bi izpustili skupine po 12-13 talcev, poročanje Times of Israel navaja Guardian.

Kdaj se bo premirje začelo še ni jasno, to naj bi bilo znano v roku 24-ur. Pred tem so izraelski mediji, vključno z novicami Channel 12, poročali, da se v primeru odobritve dogovora prva izpustitev talcev pričakuje v četrtek.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen: Z vsem srcem pozdravljam dogovor in prosim komisarja Lenarčiča naj čim prej poveča pošiljke v Gazo »Z vsem srcem pozdravljam dosežen dogovor o izpustitvi 50 talcev in o prekinitvi sovražnosti. Vsak dan, ko so te matere in otroci talci teroristov, je en dan preveč. Delim veselje družin, ki bodo lahko kmalu spet v objemu svojih najdražjih. Zelo sem hvaležna vsem tistim, ki so v zadnjih tednih po diplomatskih kanalih neutrudno delali, da bi posredovali pri tem sporazumu. Pozivam teroristični Hamas, naj takoj izpusti vse talce in jim omogoči varno vrnitev domov. Evropska komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo ta premor izkoristila za humanitarno pomoč Gazi. Komisarja Janeza Lenarčiča sem prosil, naj čim prej poveča dodatne pošiljke v Gazo, da bi ublažili humanitarno krizo v Gazi.«

Izpustitev vsakih dodatnih desetih talcev bo pomenila en dodaten dan premora. »Izraelska vlada, IDF in varnostne službe bodo nadaljevale vojno, da bi vrnili domov vse talce, dokončali odstranitev Hamasa in zagotovili, da Gaza ne bo pomenila nove grožnje Izraelu,« so zapisali v uradu predsednika Izraela. Med izpuščenimi naj bi bili zgolj izraelski državljani ali tisti z dvojnim državljanstvom, tujcev ne bodo še izpustili, poroča BBC.

Netanjahu je že v torek svojemu kabinetu povedal, da je bila odločitev za izpustitev talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra, težka, vendar pravilna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu med dvema ognjema

»Ameriški predsednik Joe Biden je pomagal izboljšati okvir, da se v pogajanja vključi več talcev. Dogovor v celoti podpira celotni varnostni aparat države,« je članom svoje vlade povedal Netanjahu.

Netanjahu je med dvema ognjema, saj družine zajetih talcev zahtevajo, naj vlada doseže njihovo vrnitev domov, skrajno desni člani njegove vlade pa so proti in zahtevajo nadaljevanje vojaških operacij v Gazi brez premora.

Družine talcev so organizirale odmevno kampanjo »pripeljite jih domov« in se v ponedeljek zvečer srečale s člani izraelskega vojnega kabineta. Vojaški napad na severno Gazo je povzročil, da so samo enega talca rešili živega.

Protestniki zahtevajo izpustitev talcev. Hamas je prav tako sporočil, da bo Izrael dovolil več sto tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo v času trajanja premirja in v tem času po šest ur na dan ne bo napadal na severu Gaze. FOTO: Henry Romero/Reuters

Mednarodni pritisk se povečuje tudi kot odziv na vse bolj obupne humanitarne razmere v Gazi. Bombardiranje izraelske vojske, ki mu je sledila kopenska invazija, je povzročilo civilno krizo: hrane, vode, goriva in zdravil je izjemno malo, 1,7 milijona ljudi od 2,3 milijona je bilo razseljenih, le 10 od 36 bolnišnic pa deluje.

Prejšnji teden je 68 odstotkov Američanov izjavilo, da podpirajo prekinitev ognja, kar odraža zaskrbljenost ZDA, da je šel Izrael v svojem vojaškem odzivu predaleč.

Hamas izgublja moč na bojišču, saj je izraelskim silam uspelo zavzeti velike dele severne Gaze, vključno z mestom Gaza. Izraelska vojska trdi, da je povzročila velike izgube 10 od 24 bataljonov Hamasa, njeno vodstvo pa naj bi se preselilo na južni konec Gaze.

AFP na podlagi neimenovanih virov Hamasa in Islamskega džihada navaja, da okvirni dogovor predvideva pet dni premirja in popolno prekinitev ognja ter konec izraelskih zračnih operacij nad Gazo, razen na severu, kjer se bodo ti napadi ustavili le za po šest ur na dan.

Palestinci bi naj v zameno za 50 talcev dobili okrog 150 žensk in otrok, ki so trenutno v izraelskih zaporih.

Ministrstvo za zunanje zadeve Katarja, ki je skupaj z Egiptom posredoval v pogajanjih, je sporočilo, da bo v zameno za 50 talcev uveden humanitarni premor v spopadih.

Biden je pozdravil dogovor za izpustitev talcev in izrazil hvaležnost, da se bodo nekateri od teh ljudi kmalu vrnili k družinam, je sporočila Bela hiša.

Biden se je zahvalil voditeljema Katarja in Egipta za sodelovanje pri dogovoru in dodal, da ceni zavezo Netanjahuja za podaljšani premor v spopadih in dodatno humanitarno pomoč Gazi.

»Dogovor vključuje izpustitev palestinskih žensk in otrok iz izraelskih zaporov, število izpuščenih pa bo raslo v kasnejših fazah uresničevanja dogovora,« sporočilo ministrstva prenaša AFP.

Izraelski mediji poročajo, da lahko obe strani izpustita še več ljudi, če se premirje podaljša. Hamas bo talce izpuščal preko mejnega prehoda Rafa v Egiptu.

V Izraelu vse močnejše zahteve po vrnitvi talcev domov ne glede na ceno. FOTO: Ahmad Gharabli/Afp

Hamas je sporočil, da bo Izrael dovolil več sto tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo v času trajanja premirja in v tem času po šest ur na dan ne bo napadal na severu Gaze.

Izrael naj bi v to privolil, ker mora Hamas najti talce, ki jih zadržuje Islamski džihad. Ta naj bi imel okrog 30 talcev, Hamas pa od 210 do 240, poročajo izraelski mediji, ki še navajajo, da se bo premirje in izpuščanje talcev začelo v četrtek zaradi morebitne pritožbe na odločitev vlade na izraelsko vrhovno sodišče.

AFP še navaja besede neimenovanega ameriškega državnega uradnika, ki je pozdravil dogovor in izrazil upanje, da bo premirje privedlo do polnega premora v spopadih na severu države med Izraelom in Hezbolahom.