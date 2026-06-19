Ben-Gvir o maščevanju »krvi izraelskih sinov«: Ves Libanon mora goreti

V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti štirje izraelski vojaki. Napadi se vrstijo kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu.

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil zaradi smrti štirih izraelskih vojakov. »Z vsem dolžnim spoštovanjem do Američanov, Izrael mora vsemu svetu jasno povedati, da kri naših sinov in varnost naših državljanov nista predmet pogajanj. Ves Libanon mora goreti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Ben-Gvir.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA je »sovražnik zagrešil več pobojev« z vrsto nočnih zračnih napadov, ki so bili usmerjeni na stanovanjska območja v več mestih. Samo v mestu Haruf je bilo ubitih najmanj osem ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Moški z otroki v porušenem mestu Nabatieh na jugu Libanona. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP

Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu, odkar so ZDA in Iran v sredo podpisali memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Libanonski mediji so že v četrtek na jugu države poročali o treh smrtnih žrtvah.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo odpoklical enot iz južnega Libanona. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Izraelska vojska je danes v izjavi potrdila, da je ponoči in davi napadla »teroriste in infrastrukturo« šiitskega gibanja Hezbolah na več območjih v južnem Libanonu. Po navedbah vojske so napadi izbruhnili zaradi več kršitev premirja gibanja.

O spopadih z Izraelom je danes poročal tudi Hezbolah. Ta je navedel, da so njegovi borci z vodenimi raketami ciljali in uničili tri izraelske tanke. Izraelska vojska pa je pozneje sporočila, da so bili v spopadih v južnem Libanonu ubiti štirje izraelski vojaki, kar so prve tovrstne žrtve od sredinega sporazuma.

Netanjahu se ne bo umaknil iz Libanona

Libanon je bil v konflikt v regiji vpleten v začetku marca, ko je Hezbolah v podporo Iranu napadel Izrael. Ta je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko invazijo na jugu Libanona.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek znova izključil umik izraelskih vojakov iz južnega Libanona v dogledni prihodnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah Netanjahuja se Izrael ne bo umaknil iz »varnostnega območja«, ki ga je vojska vzpostavila kot oviro med Hezbolahom in izraelskimi skupnostmi na severu Izraela, dokler bodo varnostne potrebe na območju zahtevale vojaško prisotnost.