Izrael se pripravlja na dolgo vojno s Hamasom

Izraelska vojska je danes nadaljevala intenzivne zračne napade na celotnem območju Gaze. Medtem ko so razmere v palestinski enklavi iz ure v ure bolj kritične, so tovornjaki s humanitarno pomočjo še naprej stali na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa. Dvajset tovornih vozil naj bi v Gazo predvidoma vstopilo jutri, a to bo, kot bijejo plat zvona človekoljubne organizacije, le kaplja v morju, saj so potrebe precej večje.