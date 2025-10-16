Izrael se pripravlja na nadaljevanje genocida

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da je Hamas od pogajalcev dobil zagotovilo, da bo imel za iskanje in izročitev umrlih talcev na voljo več časa, izraelske genocidne oblasti »zamudo« pri izročanju izkoriščajo za pripravo na nov val napadov – češ da gre za kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Toda tisti, ki resnično – in to serijsko – krši dogovor, je s sporadičnimi napadi in omejevanjem dostopa humanitarne pomoči dejansko Izrael.

»Če se Hamas ne bo držal dogovora, bo Izrael v sodelovanju z Združenimi državami nadaljeval napade – s ciljem, da popolnoma porazi Hamas in spremeni resničnost v Gazi ter doseže vse svoje vojne cilje,« so danes sporočili iz pisarne izraelskega obrambnega ministra Izraela Kaca. Pri tem je Kac vrh izraelske vojske pozval, naj pripravi »celovit načrt« za uničenje Hamasa – »če bo mirovni načrt propadel«. Ob takih novicah iz Izraela, kjer poteka tudi hud notranjepolitični obračun, je težko verjeti, da bo tako imenovani mirovni načrt za Gazo lahko zaživel.