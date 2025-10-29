Izrael serijsko krši dogovor o prekinitvi ognja

V nadaljevanju preberite:

V torek je izraelska vojska v Gazi več kot sto ljudi. Še vedno se nadaljuje tudi močno omejevanje dostopa humanitarne pomoči. Groza v palestinski enklavi ne jenja. »Mirovni načrt« je zaenkrat le mrtva črka na papirju, a to je bilo popolnoma predvidljivo, saj je bil načrt v celoti spisan po izraelskih notah. Genocid v Gazi se nadaljuje. Poskušali smo odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj:

Je prekinitev ognja na območju Gaze ogrožena?

Stanje, ki vlada v Gazi, je praktično nemogoče označiti za prekinitev ognja. Izraelska okupacijska vojska od 11. oktobra, ko je dogovor med Izraelom in Hamasom začelo uradno veljati, kontinuirano in serijsko krši njegova določila. Ne le z letalskimi in topniškimi napadi, ki so vrhunec dosegli v torek, ko je bilo v palestinski enklavi ubitih več kot sto ljudi, pač pa z nadaljnjim omejevanjem dostopa humanitarne pomoči in vzdrževanja kolektivnega stradanja, še enega izraelskega orožja vojne. Mejni prehod Rafa z Egiptom ostaja zaprt. Izraelska vojska se prav tako ni v celoti umaknila za tako imenovano rumeno črto in v tem trenutku nadzira skoraj 60 odstotkov Gaze.