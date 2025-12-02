Izrael si je med »prekinitvijo ognja« prilastil 58 odstotkov ozemlja Gaze

Kako si izraelska okupacijska vojska predstavlja prekinitev ognja in kako izraelske genocidne oblasti razumejo »mirovni načrt« ameriškega predsednika Donalda Trumpa? Takole. Včeraj so Izraelci vzhodno od Han Junisa z brezpilotnikom ubili dva palestinska dečka, stara sta bila osem in deset let. Izraelsko topništvo je istočasno obstreljevalo vzhodni del že tako ali tako skoraj popolnoma porušenega mesta na jugu Gaze. V osrednji Gazi so izraelski vojaki iz oklepnikov dolgo časa streljali na begunsko taborišče al Bureij, kjer v strahotnih razmerah životari več deset tisoč ljudi. To je le drobec – vzorec – kontinuiranih izraelskih kršitev dogovora o prekinitvi ognja.

V petdesetih dneh od začetka veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja so izraelske okupacijske sile, ki – za tako imenovano rumeno črto – v celoti nadzorujejo 58 odstotkov palestinske enklave, po palestinskih virih skoraj šeststokrat prekršili dogovor o prekinitvi ognja. V tem času je bilo v Gazi ubitih štiristo ljudi. Toda kršitev dogovora na predstavljajo le stalni napadi vzdolž celotne enklave, pač pa tudi nadaljnje omejevanje dostopa humanitarne pomoči in dostave za življenje in obnovo esencialnih materialov in izdelkov. Od dizelskega goriva do buldožerjev, od šotorov do zdravil.

V dveh letih in treh mesecih brutalnega in sistematičnega bombardiranja je izraelski genocidni režim v Gazi popolnoma uničil vso ključno infrastrukturo, po sedmih tednih le navidezne prekinitve ognja pa se razmere v puščavi ruševin, pod katerimi leži še več tisoč trupel, niso izboljšale. V celoti je uničen vodovodni in kanalizacijski sistem. Gaze ni prekrita le z ruševinami, pač pa tudi z velikanskimi kupi smetmi.