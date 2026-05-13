Izrael: Skrbi nas, da bo Trump sprejel slab dogovor

V Izraelu so zaskrbljeni, da bo ameriški predsednik Donald Trump dosegel dogovor z Iranom, preden se bodo pomenili o glavnih točkah, ki so državi pognale v vojno, je za CNN povedalo več izraelskih virov. Če bodo ZDA Teheranu dovolile, da ohrani del jedrskega programa, obenem pa ne bodo naslovile vprašanja balističnih raket in posrednih spopadov v regiji, bo Izrael dogovor smatral za nepopoln, so še dejali viri.

»Najbolj nas skrbi, da se bo Trump naveličal pogovorov in bo sprejel dogovor – kakršenkoli dogovor – ter popustil v zadnjem trenutku,« je povedal eden od izraelskih virov. Čeprav so ZDA Izraelu obljubile, da bodo naslovile vprašanje obsežnih zalog obogatenega urana v Iranu, v Izraelu pravijo, da je problematična že potencialna izključitev uporabe balističnih izstrelkov iz dogovora.

Iran je izstrelil več kot tisoč balističnih raket in dronov na Izrael in na države Perzijskega zaliva. Če v dogovoru ne bodo omejili ključnih sposobnosti Irana, nato pa vseeno sprostili gospodarski pritisk na državo, bo ta pomagal stabilizirati režim, pravijo v Izraelu. Razkol med Trumpom, ki na videz ne želi nadaljevati vojne, in izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem, ki ga skrbi, da se bo vojna končala brez dosega prvotnih ciljev, je vse večji.

Predstavnica za Belo hišo Olivia Wales je za CNN dejala, da se Iran zaveda, da njihova trenutna resničnost ne bo trajala, Trump pa da še vedno drži vse karte pri pogajanjih. »Njihove balistične rakete so uničene, njihove tovarne so razdejane, njihova mornarica potopljena in njihovi zavezniki oslabljeni,« je še povedala in dodala, da ameriška blokada pristanišč Iran stane 500 milijonov dolarjev na dan.

Izrael še naprej napada Libanon. FOTO: Kawnat Haju/AFP

Dogovor med ZDA in Iranom je še daleč, predvsem z vidika ureditve Hormuške ožine in prihodnosti jedrskega programa v Iranu. Izrael se pripravlja na nadaljevanje spopadov, medtem ko se ameriška vlada za zdaj drži diplomatske poti, potem ko je začetek konflikta na Bližnjem vzhodu cene nafte pognal v nebo.

Izrael: Veseli bomo, če ne bo dogovora

Netanjahu je februarja podal pet ključnih pogojev za dogovor z Iranom: odstranitev obogatenega urana, uničenje obratov za bogatenje, razhod med Iranom in zaveznicami, naslovitev vprašanja balističnih izstrelkov in strogi pregledi jedrske industrije. Prejšnji teden je izraelski premier zahteval le še eno – odstranitev vsega obogatenega urana iz Irana.

Po poročanju CNN Netanjahu ne zaupa povsem Trumpovemu zetu Jaredu Kushnerju in posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu, zato se zanaša na tajne informacije iz Pakistana, Katarja in Irana. »Skrbi nas, da bo Trump sprejel slab dogovor. Izrael želi vplivati nanj, kolikor lahko,« je povedal eden izmed izraelskih virov in pojasnil, da je Netanjahu kljub temu previden, saj ne želi izpasti, kakor da je on pritisnil na Trumpa, da je ta znova zanetil vojno.

V prvi fazi dogovora je domenvno omenjeno upravljanje Hormuške ožine, vprašanje jedrske industrije pa bo počakalo do kasnejše faze. FOTO: Reuters

V Teheranu pravijo, da se v začetnih fazah dogovarjajo samo o ustavitvi sankcij in odprtju Hormuške ožine, vprašanje o jedrskem orožju pa bo ostalo za kasneje.

Višji izraelski uradnik je za CNN povedal, da Izrael ostaja v pripravljenosti, če ne bodo dosegli dogovora. »Prst držimo na sprožilcu. Veseli bomo, če ne bo dogovora, veseli bomo, če se bo obleganje Hormuške ožine nadaljevalo, in veseli bomo, če bomo Iranu zadali še nekaj udarcev,« je dejal, a priznal, da je končna odločitev Trumpova. Stopnjevanje na Bližnjem vzhodu je realističen scenarij, »če se bodo Iranci še naprej poigravali in zavlačevali s pogajanji«, je še povedal uradnik.