Izrael stopnjuje napade na mesto Gaza

V Gazi in istoimenskem mestu se danes nadaljujejo obsežni napadi izraelske vojske. Po navedbah katarske televizije Al Džazira je bilo v izraelskih napadih v celotni enklavi od zore ubitih najmanj 48 ljudi. Medtem je izraelska vojska danes izdala nov ukaz za evakuacijo iz mesta Gaza, ki naj bi ga v zadnjih tednih zapustilo že več kot 280.000 ljudi.

V novih obsežnih izraelskih napadih je na območju celotne enklave umrlo najmanj 48 ljudi. Po navedbah zdravstvenih virov je samo v mestu Gaza danes življenje izgubilo 32 ljudi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Izraelska vojska je medtem izdala nov ukaz za evakuacijo mesta. Prebivalce soseske Rimal in pristaniškega območja je pozvala, naj se nemudoma odpravijo proti jugu enklave, v t. i. humanitarno cono Al Mavasi.

Kmalu po opozorilu je Izrael napadel stanovanjsko stolpnico v mestu, saj naj bi pripadniki Hamasa v njej namestili opremo za zbiranje obveščevalnih podatkov ter postavili opazovalne postojanke za spremljanje položajev izraelskih vojakov in pripravo napadov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah Al Džazire so v napadu na stolpnico, kjer so bili nastanjeni razseljeni, umrli štirje Palestinci.

Zaradi okrepljenega bombardiranja mesta, kjer so izraelske sile doslej uničile že najmanj 30 stanovanjskih stolpnic, medtem ko se pripravljajo na njegovo popolno zasedbo, so bili nekateri Palestinci prisiljeni zapustiti svoje domove in se pomakniti proti jugu.

Danes je mesto zapustilo še več prebivalcev, nekateri so bežali stlačeni v poltovornjake, drugi peš, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih naj bi mesto Gaza, ki je pred izraelsko ofenzivo štelo milijon prebivalcev, zapustilo okoli 280.000 ljudi. Številke se sicer precej razlikujejo. Mediji pod nadzorom Hamasa poročajo, da je mesto zapustilo že okoli 350.000 ljudi, civilna zaščita v enklavi pa, da se je doslej evakuiralo 68.000 prebivalcev.

Od začetka izraelske agresije oktobra 2023 je bilo v Gazi, po podatkih zdravstvenega ministrstva, skupno ubitih najmanj 64.871 ljudi. Ranjenih je več kot 164.600.

Obisk Rudia v Izraelu

V Izraelu se sicer danes mudi ameriški državni sekretar Marco Rubio, medtem ko v Katarju poteka srečanje ministrov arabskih in islamskih držav, ki sledi nedavnemu izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi. Dane sje prispel v Tel Aviv in se danes srečal s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem.

Pred odhodom je Rubio v soboto dejal, da kljub temu da predsednik Donald Trump ni zadovoljen z nedavnim izraelskim napadom na pripadnike Hamasa v Dohi, to ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela. Dodal je, da pa se bodo morali pogovoriti o vplivu napada na prizadevanja za premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem.

Skupaj z izraelskim premierjem Netanjahujem in ameriškim odposlancem v Izraelu Mikeom Huckabeejem se je danes sestal v Jeruzalemu. Rubio in Huckabee sta si na glavo nadela judovske kape in skupaj z Netanjahujem molila ob t. i. Zidu žalovanja. Obzidje je ostanek utrdbe Drugega templja v Jeruzalemu, svet tako za Jude kot muslimane.

Izraelski premier je Rubia označil za izjemnega prijatelja in dejal, da njegov obisk kaže moč izraelsko-ameriškega zavezništva.