Izrael potrdil identiteto treh vrnjenih trupel talcev

Izrael je danes potrdil, da tri trupla, ki jih je v nedeljo vrnilo palestinsko gibanje Hamas, pripadajo trojici izraelskih vojakov, ki jih je gibanje po zajetju med napadom oktobra 2023 zadrževalo v Gazi. Posmrtne ostanke Hamas Izraelu izroča v okviru dogovora o prekinitvi ognja med stranema, pri sprejetju katerega so oktobra posredovale ZDA.

Hamas je trojico trupel Izraelu prek Rdečega križa predal v nedeljo zvečer. Našli naj bi jih v enem od tunelov v južni Gazi.

Nekdanji talec Bar Kupershtein ob prihodu domov. FOTO: Nir Elias/Reuters

anes je Izrael sporočil, da je izvedel identifikacijo trupel, in potrdil, da gre za trojico zajetih vojakov.

Palestinsko islamistično gibanje Izraelu vrača trupla talcev v skladu z oktobrskim dogovorom o premirju. Vseh 20 še živih talcev je v zameno za več sto palestinskih zapornikov predal že sredi oktobra.

Od 28 ubitih talcev jih je gibanje doslej vrnilo 20. V petek je prek Rdečega križa predalo tri, za katera pa izraelska stran trdi, da ne pripadajo nobenemu od talcev, katerih posmrtne ostanke še pogrešajo.