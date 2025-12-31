Izrael tudi Zdravnikom brez meja onemogočil vstop v Gazo in na Zahodni breg

Izrael bo z novim letom preklical dovoljenja 37 humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Gazi in na Zahodnem bregu, ker naj ne bi izpolnjevale novih pravil za registracijo, je v torek sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Med organizacijami, ki bodo morale v 60 dneh prenehati z delovanjem, so Zdravniki brez meja in ActionAid.

Med 37 organizacijami je tudi Danski svet za begunce, pri katerem je zaposlen slovenski humanitarec Nick Vovk.

Izraelska vlada je sprejela pravne ukrepe za preklic dovoljenj za delovanje organizacij s 1. januarjem, ker naj ne bi izpolnjevale novih pravil za registracijo, nekateri zaposleni pa naj bi bili domnevno vpleteni v teroristične dejavnosti.

Izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore, ki je pristojno za vloge za registracijo, je kot glavni razlog za preklic licenc humanitarnih organizacij izpostavilo, da so odklonile posredovanje popolnih in preverljivih podatkov o njihovih zaposlenih. To je po mnenju ministrstva ključnega pomena za preprečevanje »infiltracije teroristov v humanitarne strukture«.

Po navedbah izraelskega časnika Jediot Ahronot, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, so organizacije zavrnile zahtevo, da predložijo popolne sezname svojih palestinskih zaposlenih za varnostne preglede.

Po navedbah pristojnega izraelskega ministrstva bo začasna prekinitev delovanja prizadela 37 organizacij. Te so obvestili, da bodo njihove licence preklicane 1. januarja in da bodo morale na območju prenehati delovati najpozneje do 1. marca.

Po navedbah pristojnega izraelskega ministrstva bo začasna prekinitev delovanja prizadela 37 organizacij. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp

Organizacija Zdravniki brez meja je že prejšnji teden opozorila, da bi zaradi novih izraelskih zahtev za registracijo na tisoče ljudi v Gazi lahko ostalo brez življenjsko pomembne zdravstvene oskrbe. Izrael trdi, da so nekateri zaposleni pri Zdravnikih brez meja vpleteni v teroristične dejavnosti.

Izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore sicer vztraja, da preklic dovoljenj humanitarnim organizacijam ne bo vplival na dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Kot so poudarili po poročanju britanskega BBC, bo pomoč v palestinsko enklavo še naprej pritekala prek »odobrenih in preverjenih kanalov«, vključno z agencijami ZN.