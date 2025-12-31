  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Izrael tudi Zdravnikom brez meja onemogočil vstop v Gazo in na Zahodni breg

    Med 37 organizacijami je Danski svet za begunce, pri katerem je zaposlen slovenski humanitarec Nick Vovk.
    Otroci v begunskem kampu sedijo ob ognju. FOTO: Bashar Taleb/Afp
    Otroci v begunskem kampu sedijo ob ognju. FOTO: Bashar Taleb/Afp
    STA
    31. 12. 2025 | 09:03
    31. 12. 2025 | 09:09
    2:43
    Izrael bo z novim letom preklical dovoljenja 37 humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Gazi in na Zahodnem bregu, ker naj ne bi izpolnjevale novih pravil za registracijo, je v torek sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Med organizacijami, ki bodo morale v 60 dneh prenehati z delovanjem, so Zdravniki brez meja in ActionAid.

    Med 37 organizacijami je tudi Danski svet za begunce, pri katerem je zaposlen slovenski humanitarec Nick Vovk

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Izraelska vlada je sprejela pravne ukrepe za preklic dovoljenj za delovanje organizacij s 1. januarjem, ker naj ne bi izpolnjevale novih pravil za registracijo, nekateri zaposleni pa naj bi bili domnevno vpleteni v teroristične dejavnosti.

    Izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore, ki je pristojno za vloge za registracijo, je kot glavni razlog za preklic licenc humanitarnih organizacij izpostavilo, da so odklonile posredovanje popolnih in preverljivih podatkov o njihovih zaposlenih. To je po mnenju ministrstva ključnega pomena za preprečevanje »infiltracije teroristov v humanitarne strukture«.

    Po navedbah izraelskega časnika Jediot Ahronot, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, so organizacije zavrnile zahtevo, da predložijo popolne sezname svojih palestinskih zaposlenih za varnostne preglede.

    Po navedbah pristojnega izraelskega ministrstva bo začasna prekinitev delovanja prizadela 37 organizacij. Te so obvestili, da bodo njihove licence preklicane 1. januarja in da bodo morale na območju prenehati delovati najpozneje do 1. marca.

    Po navedbah pristojnega izraelskega ministrstva bo začasna prekinitev delovanja prizadela 37 organizacij. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp
    Po navedbah pristojnega izraelskega ministrstva bo začasna prekinitev delovanja prizadela 37 organizacij. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp

    Organizacija Zdravniki brez meja je že prejšnji teden opozorila, da bi zaradi novih izraelskih zahtev za registracijo na tisoče ljudi v Gazi lahko ostalo brez življenjsko pomembne zdravstvene oskrbe. Izrael trdi, da so nekateri zaposleni pri Zdravnikih brez meja vpleteni v teroristične dejavnosti.

    image_alt
    Slovenski humanitarec: V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

    Izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore sicer vztraja, da preklic dovoljenj humanitarnim organizacijam ne bo vplival na dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Kot so poudarili po poročanju britanskega BBC, bo pomoč v palestinsko enklavo še naprej pritekala prek »odobrenih in preverjenih kanalov«, vključno z agencijami ZN.

