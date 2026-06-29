Izrael ubil več ljudi na jugu Sirije

Izraelske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov na jugu Sirije, pri čemer je po navedbah izraelske vojske umrlo več ljudi. Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo ter jih označilo za očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije.

Izrael je v nedeljo in danes izvedel napade na cilje v južni sirski provinci Daraa, je poročala sirska državna tiskovna agencija Sana. Napadi so sledili kopenskim operacijam v kraju Abdin, kjer so se izraelske sile pred tem spopadle z lokalnimi prebivalci.

Po navedbah Sane, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, so izraelske enote v nedeljo zvečer vstopile v Abdin z več vojaškimi vozili, prebivalci pa naj bi blokirali ceste in vanje metali kamenje. Izraelski vojaki so nato začeli streljati.

Izraelska vojska je pred tem v nedeljo sporočila, da je na jugu Sirije ubila »več oboroženih teroristov« ter da ostaja na območju z namenom zaščite izraelskih civilistov in vojakov.

Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo in jih označilo za »očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije«. Opozorilo je tudi na vse pogostejše izraelske vdore in obstreljevanje na jugu Sirije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napade je obsodilo tudi turško zunanje ministrstvo. »Ti napadi, ki teptajo življenja in premoženje sirskega prebivalstva ter še dodatno otežujejo življenje civilistov v regiji, predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava,« so zapisali.

Izrael je po padcu režima nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada konec leta 2024 okrepil delovanje svoje vojske na jugu Sirije in nezakonito okupacijo z Golanske planote, ki jo zaseda že desetletja razpširil globoko v Sirijo.