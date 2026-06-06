Izrael usekal še po Gazi: Palestinci poročajo o sedmih mrtvih

V današnjih izraelskih napadih na območje Gaze je umrlo sedem oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo šest ljudi, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz palestinske civilne zaščite, ki po navedbah AFP deluje pod okriljem islamističnega gibanja Hamas.

Izraelska vojska je povedala, da je na omenjenem območju »ciljala teroriste«, pri čemer ni podala dodatnih pojasnil. Nekoliko južneje, v mestu Han Junis, pa je v izraelskem napadu na hišo umrl 25-letni moški, je še sporočila palestinska civilna zaščita. Iz bolnišnice, kamor so prinesli njegovo truplo, so sporočili, da so obravnavali še več ranjencev. Bratranec umrlega je dejal, da bi se 25-letnik danes moral poročiti.

Palestinci se poslavljajo od moškega, ubitega v zadnjem izraelskem napadu na mesto Gaza. FOTO Dawoud Abu Alkas/Reuters

Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje, od tedaj pa je bilo ubitih najmanj 940 ljudi. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Tako Hamas kot Izrael drug drugega obtožujeta kršitev premirja.