Izrael v racijah na Zahodnem bregu zasegel skoraj 400.000 evrov

Izraelska policija je danes sporočila, da je vojska v torkovih racijah v mestu Ramala na okupiranem Zahodnem bregu zasegla več kot 1,5 milijona šekelov (390.000 evrov). Racija je bila usmerjena proti podjetjem, ki se ukvarjajo z menjavo denarja, izraelska vlada pa je nekatera obtožila prenosa denarja terorističnim organizacijam Hamasa.

»Vojaški pripadniki so zasegli znatne vsote denarja, vključno z domačo valuto, ameriškimi dolarji, jordanskimi dinarji in evri,« je policija navedla v izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je policija sporočila, da je bilo aretirala devet osumljencev, obtoženih vpletenosti v teroristične dejavnosti, skupaj z zaseženimi dokazi pa so jih odpeljali na preiskavo.

Med operacijo v Ramali je prišlo tudi do spopadov z lokalnimi prebivalci, v katerih so vojaki po navedbah prič uporabili orožje in solzivec. Palestinci so medtem vanje metali kamenje. V racijah je bilo ranjenih najmanj 24 ljudi.

Izraelska vojska je ponoči na Zahodnem bregu izvedla več novih racij. V središče mesta Nablus je okoli 3. ure zjutraj po lokalnem času napotila več deset vozil, vojakov in ostrostrelcev. Vojaki so vdrli v več mestnih četrti, tako da so morali nekateri prebivalci zbežati s svojih domov, poročata AFP in palestinska tiskovna agencija Wafa.

Izraelska vojska je potrdila racijo, a ni navedla njenega namena. Po mnenju mestne uprave je bil napad zgolj demonstracija moči brez utemeljitve, navaja AFP.

Po navedbah lokalnih virov so izraelski vojaki vdirali v hiše in jih preiskovali, nekatere so spremenili v vojaške postojanke. Nekaj spopadov je izbruhnilo pri vzhodnem vhodu v mesto, kjer so mladi Palestinci v izraelske vojake metali kamenje, slednji pa so odgovorili z orožjem in solzivcem. Več naj bi bilo poškodovanih, a nihče zaradi streljanja.