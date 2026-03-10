Izrael: vojaška ofenziva proti Iranu še zdaleč ni končana

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek, dan zatem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal skorajšnji konec vojne proti Iranu, poudaril, da vojaška ofenziva še zdaleč ni končana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Prizadevamo si, da bi iransko ljudstvo popeljali k zlomu jarma tiranije, a navsezadnje je to odvisno od njih,« je izjavil Netanjahu med obiskom centra za nujno medicinsko pomoč, ki ga vodi izraelsko ministrstvo za zdravje. »Ni dvoma, da jim z dosedanjimi ukrepi lomimo kosti – in nismo še končali,« je dodal.

Trump je v ponedeljek na novinarski konferenci napovedal, da se bo vojna proti Iranu kmalu končala, vendar se bo, če bo treba, znova začela. Iranska revolucionarna garda je medtem zatrdila, da bodo oni »določili konec vojne«, zunanji minister Abas Aragči pa je dodal, da je Iran pripravljen izvajati napade »tako dolgo, kot bo treba«.

V osrednjem delu Izraela in v Jeruzalemu so se danes oglasile sirene pred zračnimi napadi, potem ko je vojska opozorila na rakete iz Irana. »Obrambni sistemi delujejo, da bi prestregli grožnjo,« je sporočila izraelska vojska.

Obstreljevanje se nadaljuje

Iranske rakete in droni medtem še vedno napadajo cilje v okoliških državah. V iranskem napadu v Bahrajnu je bila danes ubita ženska, več ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v tej zalivski državi. Združeni arabski emirati, Savdska Arabija in Kuvajt pa so po lastnih navedbah prestregli napade z raketami in droni iz Irana, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Bahrajnu je bila v napadu zadeta stanovanjska hiša v prestolnici Manama. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, je pri tem umrla 29-letna ženska, še osem ljudi pa je bilo ranjenih. Že v ponedeljek so iz Bahrajna poročali o 32 ranjenih v iranskem napadu z droni na otoku Sitra južno od Maname. Iranska vojska je napadla tudi obrat za razsoljevanje vode.

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da so na vzhodu države prestregli napade z raketami in droni iz Irana, Savdska Arabija je navedla, da je na vzhodu države prestregla dva iranska drona, Kuvajt pa je sporočil, da so njegove sile prestregle šest iranskih brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran z napadi na za ZDA pomembne cilje v zalivskih državah odgovarja na izraelsko-ameriško ofenzivo proti njemu, ki se je začela konec februarja. Iranski predsednik Masud Pezeškian se je sosednjim državam sicer opravičil za napade. V nagovoru, ki ga je prenašala iranska državna televizija, je dejal, da bo Iran takšne napade ustavil, če z ozemlja sosednjih držav ne bo napadov nanj.

Turčija krepi zračno obrambo

Turčija je napovedala, da bo okrepila zračno obrambo, potem ko so obrambni sistemi zveze Nato v ponedeljek prestregli drugo balistično raketo, ki je v turški zračni prostor v zadnjih dneh priletela iz Irana. V provinci Malatya v osrednjem delu države bo namestila sistem protiraketne obrambe patriot, je sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari.

Na tem območju leži Natova baza Kürecik, ki jo upravljajo ameriške sile in kjer je nameščen radarski sistem zavezništva za zgodnje opozarjanje, ki lahko zazna iranske izstrelitve raket. Ameriške enote so v Turčiji nameščene tudi v Natovi bazi v Incirliku na jugovzhodu države.

Natov sistem protiraketne obrambe je že prejšnji teden na turški meji z Iranom prestregel balistično raketo, ki naj bi priletela iz Irana, njeni ostanki pa so padli na odprto območje v provinci Hatay na jugu Turčije. V ponedeljek je prestregel še eno raketo, pri čemer so razbitine padle na odprta območja v bližini Gaziantepa na jugu države v bližini meje s Sirijo. V nobenem od incidentov ni bil nihče poškodovan. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zanikal, da bi bile prestrežene rakete iranskega izvora, je sporočila Ankara.

Turčija bo v provinci Malatya v osrednjem delu države namestila sistem protiraketne obrambe patriot, je sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari. Slika je simbolična. FOTO: Jack Guez/AFP

Rdeči križ zbira humanitarno pomoč

Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je objavila nujni poziv za 40 milijonov švicarskih frankov (več kot 44 milijonov evrov), ki jih potrebuje iranski Rdeči polmesec za zadovoljitev hitro naraščajočih potreb po humanitarni pomoči v Iranu. V sporočilu za javnost so poudarili, da bodo s temi sredstvi v naslednjih 16 mesecih podprli pet milijonov ljudi v 30 provincah, pri čemer bodo imeli prednost tisti, ki so neposredno prizadeti v izraelsko-ameriških napadih. Sredstva bodo namenjena tudi poškodovani infrastrukturi in odpravi motenj pri osnovnih storitvah.

Rdeči polmesec v Iranu je že od začetka izraelsko-ameriških napadov 28. februarja dejaven na terenu z več kot 2100 ekipami ter več kot 6500 člani osebja in prostovoljci. IFRC je v sporočilu na spletni strani še objavil, da je iranskemu Rdečemu polmesecu iz svojega sklada za nujne primere že namenil 1,5 milijona švicarskih frankov.