Izrael z novo zakonodajo: obsojenim genocida grozi smrtna kazen

Izrael je sprejel novo zakonodajo, ki omogoča javna sojenja za tiste, ki so obtoženi vpletenosti v napade in množične ugrabitve talcev pod vodstvom palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Tistim, ki bodo obsojeni »genocida«, grozi smrtna kazen. Izraelski parlament je zakonodajo sprejel brez glasu proti in s 93 glasovi za, poroča britanski BBC.

Nova zakonodaja bo ustvarila poseben pravni okvir za pregon tistih, ki so obtoženi neposredne vpletenosti v napade, vključno s pripadniki posebne enote Nukba iz brigade al Kasam, vojaškega krila Hamasa, ki so bili ujeti v Izraelu.

Po poročanju BBC bodo lahko osumljencem za napad sodili na podlagi obtožb od terorizma in umora do spolnega nasilja in genocida – za kar jim grozi smrtna kazen. Sodilo jim bo posebno vojaško sodišče v Jeruzalemu po pravilih, ki se razlikujejo od standardnih kazenskih sojenj.

Izraelske skupine za človekove pravice nasprotujejo novemu zakonu in hkrati svarijo pred zrežiranimi procesi, ki temeljijo na domnevnih priznanjih, pridobljenih z mučenjem.

7. oktobra 2023 so borci pod vodstvom Hamasa na jugu Izraela ubili približno 1200 ljudi, večinoma civiliste. Še okoli 250 ljudi so vzeli za talce. Napad je sprožil smrtonosni odziv Izraela. Izraelski napadi v Gazi so po podatkih ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, v vojni terjali več kot 72.000 smrtnih žrtev. Izraelske sile so po napadu po ocenah aretirale 300 Palestincev.

Talce sistemično spolno zlorabljali

Medtem je neodvisna izraelska preiskovalna komisija danes objavila poročilo, da so Hamas in njegovi zavezniki med napadom oktobra 2023 nad talci zagrešili sistematično in razširjeno spolno nasilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

27 od 120 zakonodajalcev je bilo na glasovanju odsotnih ali niso glasovali. FOTO: Jack Taylor/Reuters

300-stransko poročilo komisije o zločinih Hamasa nad ženskami in otroki temelji na predhodnih preiskavah, vključno s preiskavami ZN, da bi ugotovili celoten obseg spolnega nasilja med vojno v Gazi, so zapisali v poročilu. Preiskava je potekala dve leti.

»Na več lokacijah in v več fazah napada, so Hamas in njegovi zavezniki uporabljali ponavljajoče se taktike spolne zlorabe in mučenja žrtev. Te zločine je zaznamovala izjemna krutost in globoko človeško trpljenje, pogosto zagrešeno na načine, namenjene krepitvi terorja in ponižanja,« so zapisali v poročilu.