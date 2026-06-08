Izrael znova poškodoval Unescovo svetovno dediščino v Tiru

Obalno starodavno mesto Tir na jugu Libanona je od leta 1984 uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine in predstavlja več kot 5000 let človeške zgodovine. Ministrstvo navaja, da je zadnji incident del serije napadov, ki so od leta 2024 prizadeli najdišče in okolico.

Po navedbah ministrstva je bil nedeljski izraelski napad usmerjen na območje pri vhodu v arheološko najdišče. Prizadel je zgodovinsko stavbo, generatorje električne energije v bližini glavnega vhoda, pisarne generalnega direktorata za starine in jugovzhodni del arheološkega kompleksa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrstvo je obenem sporočilo, da je napad povzročil neposredno škodo na vhodu in okoliških upravnih stavbah, medtem ko so bili prav tako prizadeti arheološki spomeniki, vključno s starodavnimi stebri in kapiteli. Oblasti sicer celotnega obsega škode še niso ugotovile, saj varnostne razmere na terenu preprečujejo celovito oceno stanja.

Napadi so se okrepili po maju, ko je Izrael izdal več ukazov o evakuaciji mesta in izvedel zračne napade v bližini. Ministrstvo je zaradi tega pri Unescu večkrat vložilo pritožbo in napade opisalo kot kršitve mednarodnih pravnih obveznosti glede varstva kulturne dediščine med oboroženimi spopadi.

Izraelski letalski napad. FOTO: Kawnat Haju/Afp

Libanonske oblasti so ob tem pozvale Unesco in mednarodno skupnost, naj nujno ukrepajo za zašito znamenitosti, saj da bi lahko nadaljnja škoda povzročila nepopravljivo izgubo.

Izrael je danes izvedel nove napade na mesto Tir. Že davi je v izraelskih napadih na jugu Libanona po navedbah libanonskega zdravstvenega ministrstva umrlo sedem ljudi, vključno z otrokom, še osem jih je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.