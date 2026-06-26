Izraelci naj bi se umaknili z dveh zasedenih območij v Libanonu

Predstavniki Libanona, Izraela in ZDA so danes v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, poročajo tuje tiskovne agencije. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira.

»Z veseljem naznanjamo okvirni sporazum med suvereno vlado Libanona in seveda vlado Izraela, s posredovanjem in podporo ZDA,« je na slovesnosti ob podpisu dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Po njegovih besedah sporazum začenja vzpostavljati okvir za trajen mir in varnost.

Izraelski veleposlanik v ZDA Yechiel Leiter je dejal, da bo napredek v okviru sporazuma odvisen od izpolnjevanja obveznosti obeh strani, poroča ameriški medij Axios.

Sporazum vključuje dva pilotna projekta, v okviru katerih naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira, tja pa naj bi nato razporedili libanonske oborožene sile.

Ameriški vojaški častniki bodo po besedah izraelskih in ameriških uradnikov sodelovali z libanonsko vojsko pri spremljanju razporeditve in preverjanju, da na določenih območjih ni borcev šiitskega gibanja Hezbolah. Obe pilotni območji ležita na nasprotnih bregovih reke Litani - eno severno in drugo južno, navaja Axios.

Izraelci so uničili jug Libanona in pomorili številne civiliste. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Čeprav so izraelski uradniki dejali, da gre za umik v omejenem obsegu, bi to pomenilo prvi izraelski umik, odkar je med nedavnim konfliktom z Iranom izraelska vojska razširila svojo prisotnost na jugu Libanona.

Rubio je med slovesnostjo na ameriškem zunanjem ministrstvu pozdravil sporazum, a opozoril, da je pred vpletenimi še veliko dela. »To je dober dan, vendar nas čaka še veliko dela,« je povedal.

Sporazum so po štirih dnevih intenzivnih pogajanj uradno podpisali izraelski in libanonski veleposlaniki v Washingtonu skupaj s svetovalcem State Departmenta Danom Hollerjem. Pri pogajanjih je osebno posredoval Rubio, ki je imel v četrtek ločene telefonske pogovore z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in libanonskim predsednikom Josephom Aunom.

Čeprav se sporazum obravnava kot pomemben diplomatski korak, bi se njegova izvedba lahko izkazala za težavno, glede na vpliv Hezbolaha v Libanonu. Sporazum tudi ne rešuje širših vprašanj med Izraelom in Hezbolahom, temveč vzpostavlja mehanizem za postopno krepitev zaupanja in varnostno usklajevanje, še poroča Axios.

Sporazum je bil sklenjen v času, ko krhko premirje med Izraelom in Hezbolahom v glavnem velja, čeprav izraelske sile nadaljujejo z napadi in operacijami v Libanonu.