Izraelci porušili palestinsko šolo, ki jo financira EU

Izraelske oblasti so danes porušile palestinsko šolo v bližini Betlehema, ki je bila zgrajena s pomočjo Evropske unije. Enote z buldožerji so po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa, ki jo povzema nemška dpa, vstopile v vas zgodaj zjutraj in uporabile solzivec, da bi razgnale stanovalce, nato pa začele rušiti šolsko poslopje Al Tahadi.

Izraelske sile so vstopile v vas in porušile šolo. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Šolo Al Tahadi so že porušili leta 2017 in jo nato znova postavili. Marca letos je izraelsko sodišče ugodilo vlogi izraelske desničarske organizacije in odredilo ponovno rušenje šole, ki jo je obiskovalo okoli 60 učencev od prvega do četrtega razreda.

Predstavniki EU na Zahodnem bregu so sporočili, da so »zgroženi nad poročili, da izraelske oblasti rušijo šolo v Džubet Ad Dibu, ki jo financira EU«. Opozorili so, da so rušenja po mednarodnem pravu nezakonita, in pozvali k spoštovanju pravice otrok do izobraževanja. »Izrael bi moral ustaviti vsa rušenja in izselitve, ki bodo le še povečali trpljenje palestinskega prebivalstva in dodatno zaostrili že tako napeto okolje,« so navedli.

Izraelci so vaščane razgnali s solzivcem in silo. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Izrael je že večkrat rušil domove in druge zgradbe, ki so jih postavili Palestinci na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu brez odobritve izraelskih oblasti. Uničujejo tudi domove sorodnikov Palestincev, ki naj bi bili vpleteni v napade. Aktivisti za zaščito človekovih pravic označujejo to prakso za kolektivno kaznovanje.