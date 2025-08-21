Izraelci začeli ofenzivo na mesto Gaza, Hamas: Netanjahuja mir ne zanima

Izraelska vojska je v sredo po lastnih navedbah začela prvo fazo napada s ciljem popolnega zavzetja mesta Gaza. Palestinski Hamas je nadaljevanje »brutalne vojne proti nedolžnim civilistom« označil kot dokaz, da izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ne zanima mir. Gibanje je mednarodne posrednike pozvalo h krepitvi pritiska na Izrael.

Izraelska vojska je v sredo zvečer sporočila, da že nadzira obrobje mesta Gaza, njeni pripadniki pa da so aktivni tudi znotraj mesta, ki je bilo v zadnjih dneh tarča intenzivnega obstreljevanja, poroča britanski BBC.

Hamas je izraelskim silam sporočil, da ne bodo uspeli v svojih namerah, mednarodne mirovne posrednike pa pozval, naj okrepijo pritisk na Izrael, da ustavijo genocid in stradanje Palestincev.

Krepitev napadov je po prepričanju islamističnega gibanja znak Netanjahujevega nespoštovanja vloge posrednikov in dokaz, da izraelski premier ovira dosego premirja. Odgovornost za nadaljevanje vojne je Hamas ob tem pripisal še ameriški vladi.

Izraelske sile so po poročanju katarske televizije Al Džazira v sredo v Gazi ubile najmanj 81 ljudi, še trije so umrli zaradi lakote.

Humanitarne pomoči ni dovolj za vse. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim mednarodnim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi odvija genocid.

Agencija ZN za palestinske begunce UNRWA in druge humanitarne organizacije že skoraj šest mesecev ne morejo dostavljati pomoči v Gazo. Agencija je navedla, da ima v svojih skladiščih v Egiptu in Jordaniji dovolj zalog za 6000 tovornjakov, hrane pa je dovolj za tri mesece.