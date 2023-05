Izraelska družba je razklana bolj kot kdaj prej

V nadaljevanju preberite:

Štirinajstega maja bo minilo 75 let od ustanovitve izraelske države. Ta zgodovinski mejnik so Izraelci – na dan spomina in neodvisnosti – obeležili že pred desetimi dnevi. A praznik, ki je bil vedno znak izraelske enotnosti, so tokrat najbolj zaznamovale notranje delitve v izraelski družbi in politiki. Te nikoli niso bilje globlje. Izraelska demokracija – seveda le za Izraelce – je zaradi vladavine skrajno skrajne desnice resno ogrožena.