Izraelska modernizirana taktika požgane zemlje

Izraelska vojska mesto Gaza na severu palestinske enklave pospešeno in sistematično spreminja v pepel in prah. Pri tem vsak dan v povprečju ubije sto ljudi, skupaj že skoraj 64.000. A to so le neposredne smrti izraelskega genocida v Gazi: posrednih je še veliko več. Samo od lakote, še enega izraelskega orožja za množično uničevanje, je v zadnjih tednih umrlo 339 ljudi, od tega 124 otrok. Medtem ko Izrael izvaja novo poglavje genocidnega načrta, so v javnost prišli dokumenti, ki razkrivajo, kako naj bi – po ameriških in izraelskih željah, seveda – bila videti Gaza po koncu genocida.