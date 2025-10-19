Hamas: ne želimo vladati v Gazi, a razorožitev šele po umiku Izraela

V nadaljevanju preberite:

Zaradi številnih kršitev dogovora o prekinitvi ognja se pogajanja o naslednjih, veliko bolj kompleksnih točkah načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa še niso nadaljevala. Že dan po začetku veljavnosti prekinitve ognja so se – z začasno zeleno lučjo Bele hiše – na opustošene ulice Gaze vrnili pripadniki Hamasa, ki so po brutalnem obračunu z izraelskimi pomagači in kriminalnimi združbami v delih enklave nekako obnovili svojo vladavino. Ta podoba je sicer šokantna, ne bi pa smela biti presenetljiva, saj je bil to del (neuradnega) dogovora: vprašanje seveda je, kdaj in kako se bo palestinsko islamistično gibanje dokončno umaknilo iz Gaze in kako, če sploh, bo potekala njihova razorožitev. Vodstvo Hamasa je včeraj sicer sporočilo, da v prihodnosti na območju Gaze nima namena vladati, da pa bo na razorožitev pristalo v trenutku, ko se bo izraelska okupacijska vojska v celoti umaknila iz enklave in bodo vzpostavljeni pogoji za ustanovitev palestinske države.